Na hraničních přechodech v Plzeňském kraji dnes nejsou fronty

Folmava (Domažlicko) - Na hraničních přechodech v Plzeňském kraji nejsou dnes žádné fronty pendlerů dojíždějících za prací do Bavorska. Klid je i na Folmavě na Domažlicku, kde byly v pondělí tříkilometrové kolony. Nikde nejsou žádné komplikace, všude je plynulý provoz bez front, řekla ČTK policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Německo od neděle pokládá ČR za epidemicky vysoce rizikovou oblast a nařídilo testy na covid-19 každých 48 hodin.

Na německé straně Folmavy a v Železné Rudě na Klatovsku dnes pokračují bezplatné rychlotesty českých pendlerů. "Od rána (od 05:00) jich tu bylo zhruba 500, jde to rychle," řekla ČTK v 07:15 německá policistka. Dohlížela na parkování, rozestupy a nošení roušek na parkovišti před testovací stanicí na německé straně Folmavy, která patří pod město Furth im Wald. Větší fronty očekává zase v pondělí, kdy přijíždí do firem nejvíce Čechů včetně těch, kteří v Německu zůstávají přes týden.

Na parkovišti vedle odběrového místa čekalo brzy ráno zhruba 20 českých aut na výsledek antigenních testů, který lidé dostali SMS zprávou do 20 minut. Poté pokračovali v jízdě do práce. Hned za hranicí je prověřují policejní kontroly. Organizace testování je podle nich velmi dobrá. Na české straně dohlížejí na provoz na hranici policisté ve dvou vozidlech.

Také dálniční přechod Rozvadov, největší v Plzeňském kraji, byl od rána průjezdný bez front. Podle informací ČTK je na německé straně odběrové místo až dále za hranicí ve Weidenu.

Testovací centrum na Folmavě hned za hraniční linií je otevřené od pondělí do pátku od 05:00 do 08:00 a od 13:00 do 18:00. Kvůli tomu, aby pendleři nemuseli čekat na odběry v pondělí ráno a stihli začátek práce v továrnách (většinou v 06:00), je otevřené i v neděli od 16:00 do 19:00.

Rychlé odbavení dnes potvrdili tři mladí muži z Nýrska na Klatovsku, kteří jezdí do Weidingu do kovovýrobní firmy. "Normálně jezdíme přes Svatou Kateřinu (menší přechod u Nýrska), ale tam nás ráno nepustili, protože jsme ještě neměli výsledky PCR testu z německého Chamu, kde jsme byli v pondělí v 15:00. Přišlo mi to dnes v 06:30, ale to už jsem měl být dávno v práci," řekl Tomáš Vacovský. Němečtí policisté, kterých dnes kontrolovalo na Svaté Kateřině sedm a stavěli každé auto, je tam nepustili, i když měli test z ČR z neděle s platností do úterního rána. Poslali je na Folmavu. "Tady jsme výsledky dostali za 15 minut SMS zprávou," řekl Petr Belfín.

Podle všech tří mužů je testování ob den hodně náročné a vadí jim, že se opatření pro pendlery často mění. "Pochopil bych ještě, kdybych to bylo dvakrát v týdnu, ale tohle je buzerace. Pro lidi, kteří mají třísměnný provoz nebo 12hodinové směny, to musí být hrozné. Snad se to nějak změní," uvedl Vacovský. "Na odpolední to bude lepší, protože test si budeme moci udělat už před prací," řekl Belfín.

Podle nýrských mladíků by bylo lepší, kdyby Plzeňský kraj zřídil odběrové místo na české straně. Hlavně tam, kde se netestuje na německé straně, třeba na přechodu Všeruby na Domažlicku.

"My se musíme testovat furt a pak jsme v práci s Němci, kteří nemusí mít testy vůbec," uvedl Petr Gajer. Podle něj musí nově jezdit do Německa za prací v každém autě jen dva lidé, i když jsou z jedné firmy, dříve jich bylo v autě pět. A v bavorských obchodech si smí pendleři koupit jenom svačinu, ale nemohou si odvézt domů větší nákup. Namátkově to podle nich kontrolují němečtí policisté.

"V pondělí i v neděli tu bude určitě zase fronta. Musíme asi přijet hodně brzo, aby nás do 08:00 zvládli. Bude asi lepší, když sem zajedeme už v neděli. V práci by určitě nebyli rádi, kdybychom každé pondělí jezdili pozdě," řekl Belfín. Podle Vacovského zaměstnavatel testy nepožaduje. Bylo by dobré, kdyby domluvil lékaře, který by Čechy testoval přímo ve firmě, zatím nejezdí do velkých podniků. Některé firmy ale přivezly v pondělí na Folmavu snídaně a svačiny.