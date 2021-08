Na Hradecku havarovalo auto plné mladých lidí, řidič utekl

Novém Bydžově na Královéhradecku v noci na 9. srpna 2021 havarovalo osobní vozidlo, ve kterém cestovalo sedm lidí ve věku od 15 do 23 let, včetně řidiče.

Hradec Králové - V Novém Bydžově na Královéhradecku havarovalo osobní vozidlo, ve kterém cestovalo sedm lidí ve věku od 15 do 23 let, včetně řidiče. Ten z místa dopravní nehody utekl, šest zraněných spolujezdců zůstalo v autě, byli převezeni do nemocnice. Většina z nich byla pod vlivem alkoholu. ČTK to sdělila mluvčí policie Iva Kormošová. Nehoda se stala v neděli časně ráno. Později se jednadvacetiletý řidič sám přihlásil policii.

"Pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy, dostal smyk, narazil do zaparkovaného auta Peugeot, dále vyjel na chodník, kde poškodil oplocení dvou domů a elektrorozvaděč," uvedla Kormošová.

Policisté na místě našli šest mladých lidí, kromě jednoho nadýchali od 0,5 do jedné promile. "Policisté zjistili, že na předním sedadle pro spolujezdce seděly dvě osoby, tři na zadních a jedna na nich ležela," uvedla Kormošová.

Škoda na poničených vozidlech a dalších věcech je odhadem 240.000 korun. Policie přesnou příčinu a okolnosti nehody vyšetřuje.