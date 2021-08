Na hradeckém letišti startuje festival Rock for People Hope

Hradec Králové - V areálu letiště v Hradci Králové dnes začíná festival Rock for People Hope, potrvá do soboty 14. srpna. Jedná se o náhradou za Rock for People zrušený kvůli covidovým restrikcím. Festival se bude za účasti zahraničních i domácích interpretů konat ve Festivalparku na třech pódiích, vyplynulo z informací na webu festivalu. Dvoudenní akce je pořadateli označována jako "odlehčená verze" již dvakrát odloženého festivalu Rock for People.

Mezi vystupujícími budou například švédští rockeři Mando Diao, nizozemští De Staat, severoirský písničkář JC Stewart nebo vítěz mezinárodní písňové soutěže Eurovize, italská rocková skupina Maneskin. Kromě hudby festival nabídne doprovodný program, stanové městečko s představením neziskových organizací, nově upravené prostory Festivalparku, možnost parkování i kempování a podobně.

Rock for People, který se měl v červnu uskutečnit v Hradci Králové, organizátoři posunuli na 16. až 18. června 2022. Festival se na bývalém vojenském letišti koná od roku 2007, kam ho z kapacitních důvodů přestěhovali z Českého Brodu. V Hradci Králové ho v minulých letech navštěvovalo přes 20.000 příznivců převážně rockové hudby.