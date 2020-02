Na hradě Veveří začaly dvoudenní Slavnosti moravského uzeného

Brno - Kilogram prasečích rypáčků spořádal na hradě Veveří u Brna za čtyři a půl minuty Ivo Solař z Bystřice pod Pernštejnem. Zvítězil tak v soutěži jedlíků v rámci dvoudenních Slavností moravského uzeného a vína, které dnes na Veveří začaly. Akce nabízí přes 50 stánků s řemeslnými výrobky, vínem a jídlem včetně moravského uzeného. Součástí je i program pro děti jako dětská škola vaření nebo divadlo.

Solař byl jedním z pěti účastníků soutěže včetně jedné ženy, kteří se pokusili co nejrychleji spořádat kilogram prasečích rypáčků. Ještě před začátkem soutěže řekl, že přijel porazit známého jedlíka Jaroslava Němce, který mimo jiné snědl jako první na světě menu složené ze tří nejvíce zapáchajících jídel. Patří mezi ně zkvašené žraločí maso hákarl, švédské jídlo ze zkvašeného rybího masa surströmming a ovoce durian.

Dvacetiletému Solařovi se nakonec podařilo zvítězit v čase čtyři minuty a 34 sekund. "Bylo to dobré, bylo to i teplé, ale chybělo k tomu pivečko," řekl Solař. Přemožením Němce si splnil sen. "Nyní už může zase vyhrávat on," řekl Solař.

Slavnosti se letos konají poosmé. Každoročně je navštíví mezi 4000 až 6000 návštěvníků. Pořadatel Pavel Pichler ČTK řekl, že se organizátoři snaží každý rok najít pro soutěž jedlíků nějaký nový pokrm. V prvním ročníku to byla tlačenka, loni prasečí ouška.

Kromě toho slavnosti nabízejí soutěž v pojídání špekáčků, soutěž o krále uzenářů a soutěž o nejlepšího amatérského uzenáře. "Celkem máme asi 50 stánků. Lidé v nich mohou ochutnat asi 60 druhů uzeného masa a kolem 130 druhů vína," uvedl Pichler. Kromě toho jsou k dostání například sýry, placky, domácí chléb, pokrmy s chilli a podobně.

Podle Pichlera pořadatelé letos kladli důraz na program pro děti. Nabízejí jim kuchařskou školu, divadlo, nechybí ani stánek Vida! science centra.