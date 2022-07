Na hradě Valdštejn jsou k vidění kostýmy z pohádky S čerty nejsou žerty

Turnov (Semilsko) - Téměř 30 originálních kostýmů z filmových pohádek S čerty nejsou žerty a O princezně Jasněnce a létajícím ševci doplněných slavnými hláškami z těchto pohádek, rozhovory či fotografiemi je k vidění na prázdninové výstavě, která dnes začala na hradě Valdštejn u Turnova v České ráji. Příprava výstavy trvala rok a půl a její součástí je například kožený komplet, ve kterém se Petr Máchal ucházel o ruku princezny Adélky, nebo křídla ševce Jíry, který okouzlil princeznu Jasněnku. Novinářům to dnes ředitelka městské společnosti Turnovské památky a cestovní ruch Eliška Gruberová.

Kostýmy je podle ní vyzdobený celý hrad. "Takže je najdete nejen v klasicistním sále, ale i v sále biliárovém a Romantickém paláci," dodala.

Pro výstavu byly vybrány pohádky se scénami natočenými v Českém ráji. Nejbližší místo od hradu Valdštejn je skála Osudová pod Hrubou Skálou nedaleko Lázní Sedmihorky. "Tam se lidem vybaví místo, kde Petr Máchal splašil koně s princeznami. A když prochází hradem Valdštejn okolo kaple, tak lze dohlédnout ke zřícenině hradu Frýdštejn. Tam bylo sídlo čarodějnic z pohádky o princezně Jasněnce," uvedl mluvčí hradu Radim Štícha.

Některé kostýmy využili správci hradu k vytvoření scén, třeba scéna v Romantickém paláci připomíná z pohádky S čerty nejsou žerty pasáž, kdy kaprál se správcem hodují, než si pro ně přijde čert. Z téže pohádky je ve vstupním prostoru Klasicistního domu vytvořená scéna z plesu se zlatým jablkem a magnetickým kamenem, kde jsou šaty princezny Angeliny, knížete, správce i prince strašpytla.

Pro výstavu se podle Štíchy podařilo zapůjčit i legendární Jírova křídla, zavěšená jsou na dveřích klasicistního sálu. "Takže se lidé mohou seznámit i s tou konstrukcí. Protože, jak řekl i (režisér) Zdeněk Troška, bylo to nesmírně náročné i pro představitele Jíry Jana Potměšila, který musel být i přikurtován. Musel být i na jeřábech, aby to evokovalo let," dodal Štícha.