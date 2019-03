Praha - V Krkonoších a v Orlických horách napadlo několik centimetrů sněhu. Dnes na horách hrozí vítr až 90 km/h. Řidiči musejí být při jízdě do hor opatrní. V Libereckém kraji přes noc opět napadl sníh, v horách ho přibylo až pět centimetrů. Silničáři doporučují opatrnost, i hlavní tahy mohou klouzat. Silnice na Vsetínsku mohou dnes ráno po srážkách místy namrzat.

Královéhradecký kraj

V Krkonoších a v Orlických horách v noci na dnešek napadlo několik centimetrů sněhu. Řidiči by při jízdě do hor měli být velmi opatrní. Teplota v horních partiích hor ráno klesla až k minus pěti stupňům. Na horách dnes hrozí silný vítr, který by v nárazech mohl mít rychlost až 90 kilometrů v hodině. ČTK to řekli silničáři a meteorologové.

Dnes by mělo být v hradeckém kraji zataženo až oblačno s občasným deštěm. Od západu se postupně čeká proměnlivá oblačnost s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty budou mezi osmi a 11 stupni Celsia, na horách má být kolem plus jednoho stupně.

Liberecký kraj

Přes noc opět padal sníh, na horách ho přibylo až pět centimetrů. Silničáři doporučují opatrnost, i na hlavních tazích mohou v horských oblastech ležet zbytky sněhu, které kloužou. Pozor by si měli dát hlavně řidiči kamionů na silnici 10 z Tanvaldu přes Kořenov na Harrachov a dál do Polska, kde mohou mít potíže ve stoupání. Meteorologové navíc dnes předpovídají další přeháňky, které budou na horách sněhové nebo smíšené.

Zhruba sedmnáctikilometrový úsek silnice z Tanvaldu do Harrachova a dál do Polska se v posledních letech při každém silnějším sněžení pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů preventivně uzavírá. K zablokování provozu tam stačí jediný kamion uvízlý v kopci. Silnice je zatím pro kamiony průjezdná, silničáři ale jejich řidičům doporučují alternativní trasu do Polska po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou, ta je bez problémů sjízdná.

Teploty v Libereckém kraji se dnes ráno pohybují od minus dvou do dvou stupňů Celsia, přes den mohou vystoupat až k deseti stupňům. Většinou je oblačno až zataženo, na Českolipsku fouká silný vítr. Hlavní tahy jsou většinou jen holé a mokré, místy ale mohou ležet zbytky rozbředlého sněhu. Na silnicích nižších tříd hlavně ve vyšších polohách je ujetá vrstva nového sněhu. K večeru bude podle meteorologů srážek přibývat a také vítr bude zesilovat. Na horách může v nárazech dosahovat až 70 kilometrů v hodině.

Zlínský kraj

Silnice na Vsetínsku mohou dnes ráno po srážkách místy namrzat. Ve vyšších polohách na nich v některých úsecích leží po chemickém ošetření rozbředlá vrstva sněhu. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou povětšinou holé, suché a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V kraji je převážně oblačno až zataženo, místy fouká slabý vítr, na Zlínsku i silný. Teploty se ráno pohybovaly od minus jednoho do plus pěti stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout až deseti stupňů. Přes den bude zataženo až oblačno, zpočátku místy s přeháňkami nebo slabým deštěm. Ve vyšších polohách se objeví srážky smíšené, případně sněhové. Postupně dojde k ubývání srážek a místy i oblačnosti. Vát bude čerstvý jižní vítr, jehož rychlost v nárazech může místy přesáhnout 50 kilometrů v hodině. Později se vítr změní na mírný západní až jihozápadní.