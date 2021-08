Na horách ráno klesly teploty k nule, dnes bude poslední den bez srážek

Praha - Dnešní ráno bylo kvůli slabému větru a malé oblačnosti chladné. Na horách teploty ojediněle klesly i k bodu mrazu. Na šumavské stanici Kvilda-Perla, která leží v mrazové kotlině, naměřili minus 0,4 stupně Celsia. Dnešek by měl být v dohledné době posledním dnem beze srážek. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nižší teplotu než na Šumavě dnes k ránu naměřili v Jizerských horách, na Jizerce bylo minus 0,7 stupně Celsia. ČTK to řekl Pavel Jůza z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

"Na Jizerce jsou dvě stanice. Na té, která je v podstatě ve vesnici, bylo plus 0,1 stupně a na stanici Jizerka-rašeliniště, která je asi o kilometr dále, bylo minus 0,7 stupně," řekl. Těsně nad nulu podle něj klesla teplota v noci na dalších místech v Jizerských horách. "Stanice Bedřichov - Nová Louka měla 0,5 stupně a Smědava 1,3," dodal Jůza.

Okolo 05:00 se teploty v nižších a středních polohách v zemi pohybovaly nejčastěji mezi šesti až 11 stupni. Odpolední teploty vystoupí při převážně polojasné obloze většinou na 18 až 22 stupňů Celsia.

"V noci na čtvrtek začne počasí u nás ovlivňovat tlaková níže nad Polskem, kolem které do střední Evropy pronikne chladnější a vlhký vzduch," uvedli meteorologové.

Ve čtvrtek má být oblačno až zataženo, od severozápadu se postupně na většině území objeví déšť nebo přeháňky. Nejnižší teploty klesnou na 14 až deset stupňů Celsia, na jihovýchodě ojediněle až na osm stupňů. Déšť očekává ČHMÚ i v dalších dnech.