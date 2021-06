Na hokejovém MS se rozhodne o finalistech, finské obhájce čekají Němci

Riga - Na hokejovém mistrovství světa v Rize se dnes rozhodne o finalistech. Finští hokejisté zůstali díky čtvrtfinálové výhře nad českou reprezentací ve hře o obhajobu zlata z předloňského šampionátu v Bratislavě a Košicích a mohou si zopakovat boj o titul s Kanadou. Finové nastoupí v 17:15 proti Německu, v úvodním semifinále od 13:15 bude hrát Kanada s USA.

Na turnaji už zůstali pouze zástupci základní skupina A, takže je čekají ve zbývajících bitvách druhá setkání na turnaji. Finové jsou v semifinále počtvrté z posledních pěti šampionátů a od stříbra v roce 2016 v Rusku útočí na třetí finále. V základní skupině se potkali s Němci minulý týden v sobotu a vyhráli 2:1.

"Je to těžký soupeř, hrají nepříjemným stylem a jednoduše. Musíme dobře bránit a hrát lépe v útočném pásmu. Bude to náročné a klidně může zase rozhodnout jeden gól," řekl finský útočník Iiro Pakarinen s odkazem na čtvrtfinálovou výhru nad českým týmem.

Finové mají v kádru osmičku hráčů, kteří by si mohli zopakovat po dvou letech triumf. Jsou to brankář Jussi Olkinuora z Magnitogorsku, obránci Oliwer Kaski z Omsku, Petteri Lindbohm ze švýcarského celku Biel-Bienne, Atte Ohtamaa z Jaroslavle, Miika Koivisto z Växjö a útočníci Marko Anttila z Jokeritu Helsinky, Niko Ojamäki z Linköpingu a Jere Sallinen z IFK Helsinky.

Němci se díky vítězství nad Švýcarskem 3:2 po samostatných nájezdech dostali mezi nejlepší čtyři po 11 letech. Naposledy se jim to podařilo na domácím šampionátu v roce 2010 v Kolíně nad Rýnem, kde skončili čtvrtí. Ale jejich historický počin v podobně stříbra z olympijských her v Pchjongčchangu je jen tři roky starý.

Byli u něj obránci Jonas Müller z Eisbären Berlín, Moritz Müller z Kolína nad Rýnem a útočníci Marcel Noebels s Leonhardem Pföderlem z Eisbären Berlín, Matthias Plachta z Mannheimu i posila z Edmontonu Dominik Kahun, rodák z Plané u Mariánských Lázní. V semifinále MS jsou Němci teprve podruhé od zavedení systému play off v roce 1992. Medaile získali naposledy v roce 1953, kdy byli druzí.

"Ještě jsme neskončili," řekl kapitán Moritz Müller po vyřazení Švýcarska. "Když chcete být mistry světa, musíte porazit každého," dodal ještě v době, než se večer dozvěděl jméno dalšího soupeře.

Kanada vstoupila do turnaje porážkami s Lotyšskem, USA (1:5) a Německem a do play off jí pomohla až výhra Němců nad Lotyši. Zlepšené výkony nejmladšího týmu turnaje vyvrcholily ve čtvrtfinále výhrou nad Ruskem 2:1 v prodloužení.

Teď se Kanaďané budou snažit o odplatu Američanům. "Bude to atraktivní zápas. Je to dobrá rivalita. Hrajeme teď lepší hokej, budeme se snažit hrát naši hru a užít si to," prohlásil brankář Darcy Kuemper.

V semifinále je Kanada pošesté za sebou a jen v roce 2008 v Dánsku zůstala mimo stupně vítězů. Po triumfech v letech 2015 v Praze a 2016 v Moskvě vybojovala v letech 2017 v Kolíně nad Rýnem i naposledy v Bratislavě stříbro. Ze současného kádru byli v týmu před dvěma roky jen obránce Troy Stecher z Detroitu a útočník Adam Henrique z Anaheimu, který je kapitánem týmu.

Američané jsou po výhře nad Slovenskem 6:1 v semifinále mistrovství světa za posledních osm turnajů počtvrté, v letech 2013, 2015 a 2018 brali bronz. Do finále se v systému play off dosud nedostali. "Je to o jednom zápase. Není důležitý jen pro nás, ale pro celý americký hokej. Proč bychom to nemohli dokázat právě my?" prohlásil útočník Colin Blackwell.

Program finálového víkendu MS v Rize:

Sobota 5. června - Arena Riga:

13:15 semifinále: USA - Kanada,

17:15 semifinále: Finsko - Německo.

Neděle 6. června - Arena Riga:

14:15 o 3. místo,

19:15 finále.