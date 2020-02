Na Hané se vyskytuje drop velký, přečkal zde i dosavadní zimu

Přerov - Na střední Moravě již několik měsíců pobývá největší polní pták Evropy, drop velký. K překvapení zdejších ornitologů sem nejenže zavítal mimo svůj hnízdní areál, ale setrval zde navíc po celou zdejší zimu, což považují za zcela unikátní. Mohutný pták, který může dosáhnout váhy až 16 kilogramů a rozpětí křídel více než dvou metrů, je k vidění kolem Tovačova. Podle odborníků se zde vyskytl zhruba po 15 letech. Přepokládají však, že se v nejbližší době vydá směrem do svého nejbližšího hnízdiště v Rakousku. Nevěstu si totiž na Hané nenajde.

O jeho výskytu ornitologové informovali až nyní. Považují ho totiž za tak vzácný, že jej nechtěli vyplašit. "Drop se na střední Moravě vyskytuje od konce srpna, ale to, že tu přečkal i zimu, je zcela ojedinělé. Naposled zde byl viděn kolem roku 1995. Tehdy však kolem Henčlova a Troubek pouze proletěl, od té doby už ho tady nikdo neviděl," řekl dnes ČTK místopředseda Moravského ornitologického spolku Jiří Šafránek.

Hanou si pro zimní pobyt jeden z nejtěžších ptáků na světě vybral zřejmě i díky velice mírné zimě. "V místech, kde se zdržuje, nejsou žádné velké rozlehlé lány, ale jsou tam menší pole s různými plodinami. Nachází tam stále nějakou potravu. I když zemědělci něco na podzim zaorali, přesunul se vedle a tam vždy nějaký ozim zůstal. Je tam pro něj příznivé zemědělské hospodaření," podotkl Šafránek.

Podle odborníků jde o mladého ptáka, který začíná dospívat. Roste mu totiž podle Šafránka péřový vous, což je znak dospívajících samců. "Předpokládáme, že si bude chtít najít samici, což u nás nenajde. Pokud má trochu rozumu, vrátí se zpět na své hnízdiště," podotkl Šafránek. Přesto ornitologové doufají, že se na Hanou vrátí. "Je to náš sen. Když už tady vydržel tak dlouho a líbí se mu tady, mohl by tady příště zimovat znovu, přiletět i se samicí a nemusel by už táhnout zpět na jih," dodal Šafránek.

Drop velký zaujme pozorovatele především rozměry. Samice váží kolem pěti kilogramů, samec až 16 kilogramů. Rozpětí křídel ornitologové uvádějí mezi 170 až 240 centimetry. "Je to jeden z největších ptáků Evropy. Srovnatelně velký je s pelikánem, což je vodní pták," dodal místopředseda spolku. Podotkl, že jeho nebližší hnízdiště jsou v Rakousku a v Maďarsku, ojediněle hnízdí i na Slovensku. Mladí samci občas opouštějí hnízdiště a někteří se vzácněji zatoulají i do střední a východní Evropy. Loni byli podle Šafránka dva dropi viděni na Novojičínsku, vyskytuje se na Znojemsku.