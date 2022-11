Na fotbalovém MS se ve skupině D tři týmy utkají o zbylé postupové místo

Dauhá - Na fotbalovém mistrovství světa v Kataru se ve středu rozhodne o zbylém postupujícím ze skupiny D. Francie má po úvodních dvou výhrách osmifinále již jisté a v posledním duelu nastoupí proti Tunisku, které je v nejhorší výchozí pozici. V druhém utkání změří síly Australané s Dánskem a v případě vítězství projdou do play off. Oba zápasy mají ve středu výkop v 16:00 SEČ.

Obhájci zlata z Francie na turnaji v Kataru nejprve porazili Austrálii 4:1 a poté zdolali Dánsko 2:1. Tři góly vstřelil útočník Kylian Mbappé, který společně s Ekvádorcem Ennerem Valenciou vede tabulku kanonýrů.

Trenér Didier Deschamps plánuje s jistotou postupu protočit základní sestavu, zároveň ale nebere zápas na lehkou váhu. Francouzi by rádi udrželi dlouhou neporazitelnost na mistrovství světa, která trvá devět utkání. Jen nepravděpodobná kombinace výsledků by obhájce zlata připravila o prvenství ve skupině.

"Tým, který zítra nastoupí, udělá vše pro to, aby uspěl. Byť máme možnost zamíchat sestavou. Pravděpodobně už nepotřebujeme ani bod, ale budeme stále ostražití," řekl Deschamps na tiskové konferenci.

Tunisané po dvou kolech s jedním bodem uzavírají tabulku, stále však mohou snít o tom, že poprvé v historii projdou na mistrovství světa ze skupiny. K tomu by vedle nečekané výhry nad Francií potřebovali i příznivý výsledek druhého utkání. Pokud by Austrálie porazila Dánsko, už by šanci neměli.

Celkem deset hráčů v tuniské nominaci se narodilo ve Francii. Další dva tam od mládí žijí a mají dvojí státní příslušnost. "Francii jsem před losem chtěl, je to splněný sen. Jsem stoprocentní Tunisan i stoprocentní Francouz. Zítra ale budu bojovat za Tunisko," uvedl nejlepší střelec v tuniské nominaci Vahbí Chazrí, který se narodil na Korsice.

V nejlepší pozici ze tří uchazečů o zbylé postupové místo ve skupině D je Austrálie. Svěřenci trenéra Grahama Arnolda mají po výhře nad Tuniskem na druhé příčce tabulky tři body, zatímco třetí Dánové jen bod. Australany by tak bez ohledu na druhý výsledek poslalo do osmifinále vítězství, velkou šanci by jim dala i remíza. Dánové naopak potřebují vyhrát a ani to by jim při nepříznivém výsledku mezi Tuniskem a Francií nemuselo stačit k postupu.

Australané na světovém šampionátu prošli ze skupiny jen v roce 2006. "Je úžasné, že jsme v minulém zápase dosáhli na první výhru na mistrovství světa po 12 letech. Ale nejsme s tím spokojeni. Chceme víc a věříme, že můžeme postoupit," řekl útočník Mitchell Duke. "Jsem si jistý, že Francie ve druhém zápase uhraje výsledek, který potřebujeme. Všichni hráči v jejím kádru budu určitě stejně hladoví," dodal střelec vítězné branky Australanů.

Dánové zatím v Kataru uhráli jen bod, před posledním utkáním ve skupině jsou ale favority. Semifinalisté loňského mistrovství Evropy se s Australany utkali i na minulém světovém šampionátu a zápas skončil remízou 1:1. Ze skupiny tehdy postoupili Seveřané spolu s Francií.

"Je to velmi jasné a snadné, nemusíme dělat kalkulace a přemýšlet o jiných možnostech. Prostě se pokusíme zápas vyhrát a to je jediné, co nás zajímá," uvedl dánský trenér Kasper Hjulmand, jehož svěřenci vloni na Euru ve čtvrtfinále vyřadili český tým.

Statistické údaje před zápasy mistrovství světa ve fotbale: Skupina D: Austrálie - Dánsko Výkop: středa 30. listopadu, 16:00 SEČ (Vakra). Rozhodčí: Ghurbal - Džurárí, Atčialí (všichni Alž.) - Vigliano (video, Arg.). Umístění v žebříčku FIFA: 38. - 10. Bilance celková: 4 1-1-2 3:6. Bilance na MS: 1 0-1-0 1:1. Nejlepší střelci z aktuální nominace: Leckie (13) - Eriksen (39). Nejlepší střelci na turnaji: Duke, Goodwin - A. Christensen (všichni 1). Zajímavosti: - Dánsko vyhrálo 2 ze 4 vzájemných zápasů, ve skupině na minulém MS s Austrálií remizovalo 1:1 - Austrálie začala turnaj porážkou 1:4 s Francií, poté zdolala Tunisko 1:0 - Dánsko v Kataru po remíze 0:0 s Tuniskem podlehlo Francii 1:2 - Austrálie startuje na MS pošesté a popáté za sebou, ze skupiny prošla jen v roce 2006 - Dánsko se účastní šestého MS a druhého po sobě, jeho maximem je čtvrtfinále z roku 1998 - Austrálie výhrou nad Tuniskem na MS přerušila sérii bez vítězství, která trvala 7 utkání - Dánsko na MS nevyhrálo 5x za sebou - Austrálie prohrála jediný z posledních 7 zápasů - Stryger Larsen (Dánsko) může odehrát 50. reprezentační duel Tunisko - Francie Výkop: středa 30. listopadu, 16:00 SEČ (Dauhá, Education City). Rozhodčí: Conger - Rule (oba N. Zél.), Makasini (Tonga) - A. Marrí (video, Katar). Umístění v žebříčku FIFA: 30. - 4. Bilance celková: 4 0-2-2 3:7. Bilance na MS: -. Nejlepší střelci z aktuální nominace: Chazrí (24) - Giroud (51). Nejlepší střelci na turnaji: nikdo - Mbappé (3). Zajímavosti: - Tunisko v dosavadních 4 vzájemných utkáních nezvítězilo - Tunisko v Kataru remizovalo s Dánskem 0:0 a podlehlo Austrálii 0:1 - Francie na turnaji porazila Austrálii 4:1 a Dánsko 2:1 a má jistý postup do osmifinále - Tunisko hraje na šestém MS a ještě nikdy nepostoupilo ze skupiny - Francie startuje na MS posedmé za sebou a obhajuje zlato, které získala ještě v roce 1998 - Tunisko na MS zvítězilo jen ve 2 z celkových 17 utkání - Francie na MS 9x za sebou neprohrála a posledních 6 zápasů vyhrála - Giroud (Francie) má na kontě 51 reprezentačních branek a dalším gólem by překonal národního rekordmana Henryho