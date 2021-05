Na Formanově rodném domě v Čáslavi byla odhalena filmařova busta

Čáslav (Kutnohorsko) - Na rodném domě režiséra Miloše Formana v Čáslavi na Kutnohorsku dnes byla symbolicky odhalena filmařova busta. Původně se tak mělo stát 13. dubna, kdy uplynuly tři roky od Formanova úmrtí, kvůli koronaviru se ale termín posouval. Formanův portrét je díky tomu na domě připevněný už od dubna a podle starosty Vlastislava Málka (Čáslav pro všechny) by bylo hloupé ho zakrývat. Proto si ho mohli kolemjdoucí prohlédnout už před dnešní akcí.

Setkání u režisérovy busty se zúčastnili i Formanovi synové Matěj a Petr a jeho vnučky. "Není to zase tak dlouho, ale přece jen už je to chvilku, co tady táta není, a dá se říct, že neuplyne den, abychom si ho nějakou formou nepřipomněli," uvedl Matěj Forman.

Málek připomněl, že umění má burcovat, krášlit i přinášet naději. "Myslím, že bustou Miloše Formana burcovat nemusíme, ale radost určitě přináší nejen nám Čáslavákům, ale doufám i návštěvníkům města, kteří sem přijedou," dodal.

Umístění sochařského portrétu na fasádu filmařova rodného domu je součástí projektu Formanova Čáslav, jímž se město rozhodlo uctít památku slavného rodáka a zapojit se do prezentace jeho díla a odkazu. Formanův portrét ztvárnil výtvarník Jan Padyšák, jehož návrh zvítězil ve veřejné sochařské soutěži. Padyšák dnes uvedl, že jako předlohu použil fotografie a videa, s režisérem s osobně neznal a podobu portrétu s nikým z jeho známých nekonzultoval.

Čáslav v minulosti vzdala hold režisérovi i přejmenováním ulice, v níž jeho rodný dům stojí, na Formanovu. Učinila tak na počest jeho rodičů Anny a Rudolfa, kteří za druhé světové války zahynuli v koncentračních táborech. Slavnosti, která se v roce 2008 při této příležitosti konala, se režisér osobně zúčastnil. Podle Málka měl Forman z pojmenování ulice tehdy radost.

Držitel dvou Oscarů a tří Zlatých glóbů Forman zemřel v roce 2018, bylo mu 86 let. V 60. letech minulého století se stal představitelem nové vlny českého filmu. Režíroval mimo jiné snímky Konkurs, Černý Petr a Lásky jedné plavovlásky. Od konce 60. let žil v USA. Světový úspěch mu přinesly zejména filmy Přelet nad kukaččím hnízdem či Amadeus.