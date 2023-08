Na festivaluTrutnoff se dnes kromě jiných představila kapela Therapy?

Trutnov - Program multižánrového hudebního festivalu Trutnoff v areálu Bojiště dnes na hlavním pódiu pokračoval kromě jiných vystoupením rockové kapely Therapy? Jejich přímočará směs metalu a rocku po prvních tónech přilákala několik tisíc posluchačů. Skupina známá především z 90. let díky albům Troublegum a Infernal Love zahrála své starší písně i několik novinek z letošní desky Hard Cod Fire.

"Chtěli bychom, aby tohle album bylo takové, jako bychom ho hráli naživo. Jít kupředu, nedívat se na období covidové stagnace, chtěli jsme, aby tam byla energie," uvedl k novince před časem baskytarista Michael McKeegan.

Zakladatel Therapy?, zpěvák a kytarista Andy Cairns, se od začátku vzhledem k tomu, že kapela vystoupila v tuzemsku již několikrát, snažil s publikem komunikovat v češtině. "Omlouvám se za svoji češtinu, ale protože jsme ze Severního Irska, je moje angličtina taky příšerná," rozesmál publikum.

Dnešní program odpoledne zahájil krátkým vystoupením bubeník Miloš Meier a poté následovala tradiční ekumenická bohoslužba pod širým nebem. Na hlavní scéně rockové příznivce potěšila skupina Kurtizány z 25. avenue a punkový Visací zámek, který hity jako Známka punku, Traktor nebo Cigára rozpohyboval davy pod pódiem. Na vedlejší scéně v Undergroundovém stanu I. M. M. Jirouse zahájil program Sbor břežanských kastrátů.

Program druhého dne zakončí tuzemští Monkey Business a hodinu po půlnoci by měl na jeviště dorazit jamajský reggae zpěvák Andrew Tosh, syn Petera Toshe. Přezpíval většinu hitů svého slavného otce, kterého při přepadení jeho domu zastřelili v září 1987, když bylo Andrewovi dvacet. Andrew Tosh má v repertoáru skladby svého otce i hity jako Johnny B. Good, Equal Rights nebo Legalize It.

Sobotní program festivalu zahájí v 11:00 vítání nového dne a svolávání na meditaci se členy společnosti Hare Krišna. Během dne se na hlavním pódiu představí Jaroslav Hutka, Michal Prokop & Framus Five nebo skupiny Zuby Nehty, Čankišou a australští The Rumjacks. Hlavní hvězdou bude slovinská provokativní industriální skupina Laibach. V Undergroundovém stanu I. M. M. Jirouse se uskuteční neformální debaty a mimo jiné vystoupí skupiny Garage and Tony, Prouza nebo Echt!

Letošní ročník festivalu je věnovaný disidentkám Petrušce Šustrové a Daně Němcové, které v tomto roce zemřely. Ve čtvrtek večer úvodní den festivalu navštívil prezident Petr Pavel. Do 20. srpna festival spojený se jménem bývalého prezidenta Václava Havla a známý programem s širokým žánrovým rozpětím nabídne šest desítek kapel.

Počátky trutnovského festivalu sahají do roku 1987, kdy jeho první neoficiální ročník ve Volanově u Trutnova uspořádali lidé z místní undergroundové komunity. Komunistická policie akci rozehnala. Hudební aparaturu se tehdy ale podařilo schovat na Hrádečku, kam Havlovi jezdili na chalupu. Havel byl naposledy hostem festivalu v roce 2009.