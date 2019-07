Na festivalu v Benátkách bude soutěžit i české Nabarvené ptáče

Benátky - Na mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách bude v hlavní soutěži i nejnovější film Nabarvené ptáče českého režiséra Václava Marhoula, oznámili zástupci festivalu, kteří dnes představili výběr filmů pro letošní 76. ročník. V tematické sekci Horizonty, která je zaměřena na nové trendy kinematografie, bude poprvé soutěžit český film, a to krátký animovaný snímek režisérské dvojice z FAMU Michaely Mihályi a Davida Štumpfa Sh_t Happens, informoval za Státní fond kinematografie Jiří Vaněk. Festival se koná od 28. srpna do 7. září.

"Mnohé filmy se tento rok zabývají postavením ženy ve světě. Tyto snímky, i když je natočili muži, odhalují nové vnímání, které dokládá, že polemiky posledních let ovlivnily naši kulturu," řekl ředitel festivalu Alberto Barbera při prezentaci letošního ročníku v Římě. V hlavní soutěži jsou zastoupeny pouze dvě režisérky. Z hereckých hvězd do Benátek letos přijede mimo jiné Robert De Niro, Brad Pitt, Kristen Stewartová, Scarlett Johanssonová či Catherine Deneuveová.

„Přiznávám, že jsem v to nevěřil. Naděje, že by to mohlo vyjít, že by se Nabarvené ptáče dostalo právě do Benátek, tedy na jeden ze tří vůbec nejprestižnějších filmových festivalů na světě, mně přišla až pošetilá," uvedl režisér Václav Marhoul v tiskovém prohlášení distribuční společnosti Bioscop, která film uvede do českých kin od 12.září.

"Ale jsem tak rád, že se to podařilo, tak to tomu filmu přeji, přeji to všem mým koproducentům, partnerům, sponzorům, hercům a štábu. Jsem moc rád, že jsem nezklamal jejich očekávání v tomto směru, a byť nikdo z nich zatím film neviděl, tak i jejich důvěru, kterou do mě a do samotného filmu po celou tu dlouhou dobu vkládali,” dodal český režisér.

Marhoulovo drama vzniklo v koprodukci Česka, Slovenska a Ukrajiny. Film, který je adaptací stejnojmenného románu amerického spisovatele polskožidovského původu Jerzyho Kosińského, vypráví o strastech malého chlapce během druhé světové války. Hoch je po úmrtí tety nucen sám putovat východní Evropou, kde čelí nepřátelskému světu, předsudkům a boji o přežití. Snímek se v září představí i na mezinárodním filmovém festivalu v Torontu (TIFF).

Zatím posledním českým filmem v hlavní soutěži v Benátkách byl v roce 1994 film Jiřího Menzela Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina. Nezískal sice žádnou z hlavních cen, odvezl si nicméně zlatou medaili předsedy italského Senátu. Hlavní ocenění v Benátkách získal roku 1947 český film Siréna.

V sekci Venice Classics (Benátská klasika) bude letos zastoupena digitálně restaurovaná verze Extase od Gustava Machatého z třicátých let 20. století. Světová premiéra restaurované podoby snímku se uskuteční v předvečer zahájení prestižního festivalu 27. srpna.

V hlavní soutěži slavného benátského festivalu se představí rovněž vesmírné drama Ad Astra (Ke hvězdám) režiséra Jamese Graye v hlavní roli s Bradem Pittem. Soutěžit bude dále snímek The Laundromat (Prádelna) režiséra Stevena Soderbergha, ve kterém hrají mimo jiné Meryl Streepová, Gary Oldman a Antonio Banderas, a rovněž film Marriage Story (Příběh manželství) režiséra Noaha Baumbacha v hlavní roli se Scarlett Johanssonovou a Adamem Driverem. Roman Polanski do souteže posílá své historické drama J'accuse (Žaluji) o o Dreyfusově aféře s Jeanem Dujardinem v hlavní roli.

Hlavní cenu Zlatého lva na loňském 75. ročníku benátského festivalu získalo drama Roma mexického oscarového režiséra Alfonsa Cuaróna.

Účast v soutěži v Benátkách je mimořádný úspěch, míní experti

Za veliký úspěch českého filmu označují odborníci a filmaři, které oslovila ČTK, účast filmu Václava Marhoula v hlavní soutěži benátského festivalu. Snímek Nabarvené ptáče podle světového bestselleru Jerzyho Kosinského znamená soutěžní účast české kinematografie na jednom z největších filmových festivalů po 25 letech. "Václav Marhoul dokázal, že i věci, které se zdají nemožné, lze uskutečnit, a ten zdánlivě nerealizovatelný projekt Nabarveného ptáčete dotáhl až k takhle úspěšnému konci," řekl ČTK programový ředitel karlovarského festivalu Karel Och.

"To, že se český film po letech dostal do hlavní soutěže jednoho ze tří největších festivalů na světě, je mimořádný úspěch. A přeji Václavu Marhoulovi, že se za pár týdnů projde po červeném koberci ve společnosti tak velkých jmen světové kinematografie, která byla dnes zveřejněna," doplnil Och. V nedávné době se v roce 2007 objevil v soutěži berlínského festivalu film Obsluhoval jsem anglického krále.

Nabarvené ptáče je výpovědí židovského chlapce o podstatě a smyslu lidského života a o lidském charakteru. Román je výjimečný syrovostí popisu krutostí, které válka a jí pokřivené poměry a lidské charaktery mohou způsobit. Náročná látka Kosinského románu se stala Marhoulovým životním projektem. Získal práva na jeho zfilmování, obsadil hvězdné herce, získal desítky milionů korun na natáčení a letos završuje své desetileté úsilí.

Velkou radost má z Marhoulova úspěchu Zdeněk Holý, děkan FAMU, jejíž katedru produkce filmař v 80. letech absolvoval. Pro českou kinematografii to znamená moc, protože na některém ze tří prestižních festivalů, tedy v Cannes, Benátkách či Berlíně, nebyla česká účast v hlavní soutěži řadu let," řekl Holý. "Otevírá to dveře dalším tvůrcům, ukazuje jim to cestu, je to důležitý signál i pro ostatní české filmaře," uvedl děkan.

A připomíná, že filmový tvůrce se může vydat dvěma směry. Buď bude cílit na úspěch v USA snahou získat Oscara za nejlepší zahraniční film, nebo bude mířit na evropské festivaly. "Máme Oscara za Kolju a dvě nominace v případě filmů Želary a Musíme si pomáhat. V rámci účasti na prestižním evropském festivalu teď Václav Marhoul slaví ojedinělý úspěch. Ale je to vlastně stejná generace - Svěrák, Jarchovský, Hřebejk, Ondřej Trojan, Marhoul, jsou to všechno absolventi FAMU z 80. let," připomíná.

"Českému filmu se mnoho let nepodařilo takto v zahraniční prosadit. Musím říci, že i osobně držím Václavu Marhoulovi hodně palce, aby to nezůstalo jen u účasti v soutěži, když to samo o sobě je velký úspěch, řekla ČTK výkonná ředitelka Asociace producentů v audiovizi Kateřina Weissová.

Dodala, že Marhoulův projekt ji fascinuje. "Sleduji to od začátku, je to deset let, co se do té knihy zakousl jako pitbul a udělal možné i nemožné, aby se mu to podařilo dát dohromady. Film jsem ještě neviděla, těším se na záříjovou premiéru, ale zdá se, že úsilí jeho i celého štábu nevyšlo vniveč. Podařilo se mu sestavit skvělý tým, gratulace patří celému štábu," řekla.