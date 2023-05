Na festivalu Svět knihy představili knihu Les v domě, která vyvolává polemiku

Praha - Za velkého zájmu návštěvníků na veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha představili knihu Aleny Mornštajnové Les v domě, která se v posledních týdnech stala předmětem zájmu českých médií. Vyvolalo ho obvinění výtvarnice Toy Box, která na sociální síti uvedla, že Mornštajnová příběh odvodila z jejího článku, v němž před lety zveřejnila svou osobní zkušenost se sexuálním zneužíváním v dětství. Podobný motiv má v knize i Mornštajnová. Proti nařčení z plagiátorství se autorka i nakladatelství Host ostře ohrazují.

"Samozřejmě mě překvapilo, že to někoho napadlo. Je mi líto, že se jí to stalo, ale její příběh jsem neznala," prohlásila na dnešní besedě s návštěvníky Světa knihy Mornštajnová.

Šéfredaktor nakladatelství Host Miroslav Balaštík ČTK řekl, že ho těší možnost představit na veletrhu knihu jako literární událost a že se nestává součástí diskusí, které se jí týkají jen zprostředkovaně. "Tady jde o setkání se čtenáři, kteří si tu knihu chtějí číst jako silný příběh. Je to vlastně poprvé, kdy máme po těch týdnech diskusí a debat možnost ji představit jako literaturu," uvedl Balaštík.

Šéfredaktor nakladatelství Host nedávno ve svém textu Zneužitá literatura uvedl, že společné motivy, na které kritici poukazují, se opravdu v románu objevují, jenže každý v odlišných souvislostech. "Zkušenost Toy Box s románem Aleny Mornštajnové spojuje základní fakt, že jde o sexuální zneužití dědečkem. Jeho okolnosti jsou ale odlišné a výrazně odlišné jsou také následné projevy traumatu," napsal Balaštík.

Rozruch kolem knihy je podle Balaštíka vždy dvojsečná záležitost. "Může to mít pozitivní efekt v tom smyslu, že se třeba upozorní na nějaké téma, které ta kniha zprostředkovává. Ale je kolem toho i spousta negativních emocí, zejména na sociálních sítích, kde už ani nejde o knihu, ale spíše o nějaký postoj lidí k tomu tématu. Nám jde primárně o literaturu. To, že se kniha stává předmětem diskusí mezi lidmi, kteří ji třeba ani nečetli, to nás samozřejmě mrzí," sdělil.

Devětapadesátiletá Mornštajnová pracuje jako překladatelka, překládá především literaturu pro ženy. Autorka uvádí, že překlady ji naučily psát vlastní knihy, přestože jde o zcela odlišnou tematiku. Její předchozí román Listopád získal loni Cenu České knihy. Do české literatury vstoupila v roce 2013 prvotinou Slepá mapa. O dva roky později vyšel román Hotýlek. Do roku 2017 prodala Mornštajnová 6000 výtisků obou knih. Pak ale vyšel román Hana, který čtenáře zavádí do Valašského Meziříčí v období druhé světové války a následujících dekád. Drama ženských hrdinek získalo velkou čtenářskou odezvu a pomohlo také prodejům jejích starších knih. Podle nakladatelství Host Mornštajnová překročila hranici 500.000 prodaných knih na českém trhu.