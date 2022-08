Na festivalu Crystal Valley Week představila Preciosa laboratoř designu

Exkurze do sklárny Preciosa - Lustry v rámci festivalu skla Crystal Valley Week, 25. srpna 2022 v Kamenickém Šenově na Českolipsku.

Exkurze do sklárny Preciosa - Lustry v rámci festivalu skla Crystal Valley Week, 25. srpna 2022 v Kamenickém Šenově na Českolipsku. ČTK/Petrášek Radek

Kamenický Šenov (Českolipsko ) - Na festivalu skla Crystal Valley Week mohli dnes návštěvníci nahlédnout do připravované laboratoře designu ve sklářské společnosti Preciosa Lighting v Kamenickém Šenově na Českolipsku. Exkurze do podniku, který stál u zrodu značky Křištálové údolí (Crystal Valley), byla jen jedním z bodů bohatého programu festivalu skla, který se od úterý do neděle koná v Liberci.

Fotogalerie

Tři skupiny návštěvníků prošly s průvodci výrobou od sklářské huti přes rafinaci, kde se sklo zušlechťuje a brousí, montáž až do vzorkovny. Některé z nich překvapil vysoký podíl ruční práce, který výroba osvětlení představuje. V Kamenickém Šenově stále umí vyrobit tradiční křišťálový lustr i moderní instalaci, která není je obyčejným světlem, ale jednotlivé komponenty ovládá třeba hodinový stroj. Lidé si tak dnes mohli vyzkoušet osvětlení, které reaguje na cinkot skleničky, nebo to, do kterého lze doslova vdechnout světlo.

Ve vzorkovně dnes mohli návštěvníci obdivovat klasický křišťálový lustr Marie Terezie i jeho moderní barevné variace nebo osvětlení původním lustrem inspirované. Preciosa umí také kovové lustry z odlévaných komponentů, podnik má i vlastní slévárnu. "To jste dnes neměli možnost vidět, ta výroba je dlouhodobě zavřená, protože poptávka po těchto věcech v dnešní době není," řekl Daniel Švarc, který jednu ze skupin výrobou provázel.

V oblasti Kamenického Šenova se lustry vyrábějí bezmála 300 let. Archivy Preciosy skrývají na 40.000 skic, výkresů a konstrukčních plánů. Umí tu vyrobit tradiční tereziánský lustr stejně jako obří futuristické svítidlo využívající technologie LED, tištěných spojů a světelných vláken. Ještě před 20 lety byly nosným programem sériově vyráběné lustry pro domácnosti, dnes jsou to designová svítidla na zakázku pro konkrétní místo a konkrétního zákazníka. Podnik dnes zaměstnává 500 lidí.

Revolucí pro výrobu osvětlení byl objev LED svítidel. Vznikla nová škála tvarů a světelných zdrojů. V monetě, kdy přišly integrované LED čipy, ať už to byly pásky nebo malé body, tak se designérům otevřela možnost, jak se vymanit z předem definovaného tvaru na základě žárovky. Díky tomu začaly vznikat nové tvary i mohutné světelné objekty. Originální světelné instalace pro komerční projekty i soukromé rezidence dnes dodává firma do celého světa od Severní Ameriky přes Blízký východ až po Asii.