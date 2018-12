Praha - Švédská poprocková skupina Europe známá svým hitem The Final Countdown bude dalším zahraničním účastníkem festivalu Benátská!, který se uskuteční 25. až 28. července 2019 v Liberci. Do sportovního areálu ve Vesci míří Richard Müller, který si pro festival připraví speciální hudební set. ČTK o tom za pořadatele informovala Johana Turnerová.

"Doprovodí mne jedenáct famózních hudebníků a tři skvělé vokalistky. Zazpíváme zdejšímu publiku nejen známé písně Cigaretka na dva ťahy, Nočná optika či Julia Roberts, ale také úplné novinky. Toto mimořádné obsazení nám také dovoluje zahrát některé známé hity, které normálně na koncertech nehrajeme," uvedl ke svému vystoupení Müller.

Europe za svojí kariéru prodali přes 25 milionů nosičů a singl The Final Countdown byl na prvních příčkách v hitparádách 25 zemí světa. Skupina se v Liberci představí ve své nejslavnější sestavě v čele se zpěvákem Joey Tempestem a kytaristou Johnem Norumem.

"Již tradičně jedno z pódií obsadí kapely určené zejména mladému publiku. Představí se na něm Paulie Garand, Ben Cristovao, Sebastian, Lipo, Vojta D, Poetika, Robin Mood a Hank," podotkl za pořadatele Pavel Mikez.

Organizátoři festivalu již dříve oznámili, že první den 27. ročníku Benátské! bude patřit oslavě 80. narozenin Karla Gotta. Čtvrteční program vyvrcholí koncertem majitele 42 Zlatých a Českých slavíků, jehož jubileum připadá na 14. července.

V programu dále vystoupí Chinaski, Čechomor, Lenny, No Name, Václav Neckář a Bacily, David Stypka a Bandjeez, Michal Prokop a Framus Five a další. Více informací je na www.benatska.cz.