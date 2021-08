Na festival TrutnOFF BrnON v Brně zavítaly po otevření stovky lidí

Na brněnské Střelnici začal 20. srpna 2021 festival TrutnOFF BrnoON. Navazuje na přerušenou tradici trutnovských rockových festivalů, která sahá do 80. let minulého století.

Brno - Stovky lidí zavítaly odpoledne v areálu Na Střelnici v Brně na začátek třídenního festivalu TrutnOFF BrnON. V Brně se koná podruhé, navazuje na tradici přehlídek v Trutnově. Do neděle se na festivalu představí pět desítek kapel, součástí jsou bohoslužby, přednášky, divadlo nebo meditace.

Eva Navrátilová za pořadatele ČTK řekla, že areál se už od odpoledne. Večer na návštěvníky čeká Ondřej Havelka a orchestr Melody Makers, ale také Visací zámek. V sobotu vystoupí J.A.R. a Michal Prokop s Framus Five, v neděli Pražský výběr a Flamengo.

Nejstarší festival v zemi začínal v 80. letech v Trutnově, odkud ale po sporech z radnicí zmizel a naposledy se tam konal v roce 2016. Loni byl poprvé v Brně navzdory koronavirovým opatřením. Každý ročník je podle pořadatelů někomu zasvěcený, letos je to obcím zasaženým červnovým tornádem. Lidé z těchto obcí mají vstup na festival zdarma. Přijít zdarma mohou lidé z Lužic, Mikulčic, Moravské Nové Vsi nebo Hrušek.

K pravidelným účinkujícím na festivalu v minulosti patřily české undergroundové skupiny The Plastic People of The Universe a Garage nebo současná stálice české hudební scény, skupina Monkey Business. Nadšeného přijetí od návštěvníků se zde však v minulosti dostalo i hudebním legendám 60. let Martě Kubišové, Evě Pilarové a Waldemaru Matuškovi. Akci dříve navštěvoval i bývalý prezident Václav Havel.

Festival se inspiroval americkým festivalem Woodstock, jehož první ročník se uskutečnil v roce 1969 poblíž amerického Bethelu. Pořadatelé tehdy očekávali desítky tisíc lidí, nakonec jich ale přišly stovky tisíc, účast se blížila i půl milionu lidí.