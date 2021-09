Na festival Signal bude moci lidé jít i přes den, díla budou v rozšířené realitě

Praha - Festival světla Signal se po loňské pauze způsobené opatřeními proto šíření koronaviru uskuteční v tradičním říjnovém termínu. Pořadatelé ale připravili projekt, který by mohl dalšímu případnému omezení shromažďování vzdorovat. Instalace ve veřejném prostoru, které k Signalu patří a na které se lidé chodili hromadně dívat po večerech, doplní šest instalací v rozšířené realitě. Bude možné je sledovat kdykoli přes den i po skončení festivalu, který bude od 14. do 17. října.

"Festival by se i vzhledem k proočkovanosti a promořenosti obyvatel měl uskutečnit v každém případě. Ale instalace v rozšířené realitě jsou i možným řešením pro případ, že by se tradiční festival nemohl konat," řekl ČTK ředitel festivalu Martin Pošta.

Mobilní aplikace pracující s rozšířenou či augmentovanou realitou je novinkou devátého ročníku festivalu. Prostřednictvím aplikace do chytrých telefonů si diváci mohou zobrazit digitální objekty a interaktivní instalace. Určena je tomu celá jedna trasa, která doplní Karlín, Staré Město a Holešovice. Fungovat bude od 08:00 do 19:00.

"Umění patří do ulic v každé době. Navíc, je to také vůbec poprvé, co můžou návštěvníci vyrazit na festival za denního světla a užít si ho bez davů, komorně, třeba jen sami během klidné odpolední procházky. Signal AR tu s námi bude měsíce, takže si ho mohou vyzkoušet kdykoliv chtějí, třeba v listopadu, o Vánocích, v lednu," uvedl Pošta.

Poprvé se návštěvníci podívají také do Holešovic. Pořadatelé upozorňují třeba na monumentální 3D projekci od španělského studia Onionlab, která promění Průmyslový palác ve zvláštní zážitek. Chybět nebude ani videomapping na kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Německé studio Weltraumgrafik ve své abstraktní projekci reaguje na světovou pandemii, katastrofu však tvůrci vnímají jako výzvu a nový začátek.

Milena Dopitová na festivalu představí kinetický objekt Jeff u vodní elektrárny na Štvanici a upozorní tak na dopady nezdravé existence moderní společnosti na přírodu. Vizuální umělec Jiří Černický připraví v Kasárnách Karlín projekci vodních živočichů skrytých v oceánu, kteří se dokážou proměnit v nositele jasného ekologického poselství.

Interaktivní, hravou a energeticky nezávislou kinetickou instalaci Rozkvétání světla vytvořili pro festival designéři Roman Vrtiška a Vladimír Žák. Rozhýbat techno-luční květy mohou diváci sami na prostranství před budovou Main Point Karlín. "Interakce je život, když lidé přiloží ruku k dílu, rozzáří se celé pole, když ne, budou tam jen uschlá stébla, holé bílé tyče," vysvětlil dnes Žák, že jejich instalace potřebuje zapojení diváků.

Na festivalu bude povinnost nosit všude respirátor, kapacita vnitřních prostor je omezena kvůli větším rozestupům. Pobyt v každé lokaci je omezen na 15 minut. Informace o programu a vstupenkách jsou na www.signalfestival.com. Kdo si zakoupil vstupenku na loňský festival, ji může využít letos.