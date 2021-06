Na faktuře za energie naleznou zákazníci od ledna také datum ukončení smlouvy

Praha - Na faktuře za energie naleznou zákaznicí od ledna 2022 také datum ukončení smlouvy. Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal vyhlášku, která povinnost pro dodavatele zavádí. ČTK to řekl mluvčí úřadu Michal Kebort. ERÚ uvedl, že díky tomu se řada lidí vyhne vysokým pokutám, které platili za porušení smlouvy na dobu určitou při jejím předčasném ukončení. V úpravách dokladu o vyúčtování ERÚ plánuje pokračovat, cílem je ho zjednodušit tak, aby byl pro spotřebitele co nejvíce přehledný a srozumitelný

"ERÚ o uvedení data ukončení smlouvy ve vyúčtování usiloval několik let. Nejdříve jsme apelovali na samoregulaci, ale vyslyšela nás naprostá menšina z dodavatelů. I největší z nich trvali na tom, že ač by šlo o správný krok, přistoupí k němu až ve chvíli, kdy bude povinný pro všechny. Stalo se, od ledna musí datum ukončení smlouvy díky naší vyhlášce doplnit do vyúčtování každý dodavatel energií," řekl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Vydaná vyhláška podle úřadu nově také zpřesňuje povinnost dodavatele, kdy vyúčtování zaslat. ERÚ uvedl, že někteří dodavatelé si dosavadní rámcové podmínky, zdůrazňující prozákaznický přístup, vykládali v rozporu s jejich účelem a doklad o vyúčtování spotřebitelům nezaslali třeba i několik let v řadě. Spotřebitel tak nejenže neměl přehled o své reálné spotřebě a útratách za energie, ale nebyly s ním vypořádány ani případné přeplatky, podotkl úřad.

"Řešíme například potíže spotřebitelů, kterým vyúčtování dodavatel nezaslal ani jednou za čtyři roky. Abychom zamezili tomuto nežádoucímu přístupu, nyní je jasně řečeno, že spotřebitel musí dostat vyúčtování každý rok," sdělil Trávníček. Zlepšit postavení spotřebitelů by podle ERÚ od příštího roku měla také novela energetického zákona, která nyní prochází legislativní procesem a o které by měla Sněmovna hlasovat ještě v tomto volebním období.

Předloha namířená proti takzvaným energošmejdům zavádí mimo jiné registr zprostředkovatelů nabídek energií. Poslanci k ní navrhli například doplnění kvalifikačních požadavků i finančních předpokladů zprostředkovatelů, zákonné zakotvení akumulace energie a úpravu trhu s propanbutanovými lahvemi.