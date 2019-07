Na dotace na pomůcky zřejmě dosáhne širší okruh postižených lidí

Praha - Na státní dotaci na takzvané zvláštní pomůcky zřejmě dosáhne širší okruh postižených lidí. Sněmovna to dnes v poslanecké novele schválila. Příspěvek na nejnákladnější z těchto pomůcek, jako jsou šikmé a svislé zvedací plošiny, ale nezvýšila. Naopak na plnou dotaci na pořízení automobilu by měli mít nově nárok postižení s vyššími příjmy než nyní. Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident.

Na příspěvek na zvláštní pomůcky budou mít podle schváleného znění novely nově nárok lidé s těžkým omezením pohyblivosti kvůli postižení cév v nohách a kvůli oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce. Žádat o dotaci budou moci žádat i lidé s prokázaným těžkým poškozením plicních funkcí a pacienti s těžkým postižením kloubů nohou souvisejícím většinou s diabetickou neuropatií. Sněmovna na návrh sociálního výboru některá kritéria pro posuzování nároku na dotaci ještě upřesnila. Týkají se zejména lidí se srdečními potížemi.

Dotace by mohla zahrnovat například plošiny, rampy, schodišťové sedačky a elektrické skútry. Bez těchto pomůcek se postižení, na něž by se měl zákon nově vztahovat, podle předkladatelů z řad KDU-ČSL, ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN v čele s lidovcem Vítem Kaňkovským neobejdou.

Sněmovna schválila úpravu Lenky Dražilové (ANO), která dotaci na zvláštní pomůcky ponechává na 400.000 korun. Původně navrhované zvýšení o 100.000 korun není podle ní vzhledem k průměrné výši příspěvku potřebné, když činí 367.000 korun. "V případě, že by došlo ke zvýšení maximální částky, vedlo by to pouze ke zvýšení cen dodavatelů tohoto typu zvláštních pomůcek," uvedla ve zdůvodnění pozměňovacího návrhu.

Dolní komora podpořila návrh Kaňkovského, podle kterého na příspěvek na automobil dosáhnou i postižení lidé bez rukou nebo s nefunkčníma rukama. Požadavek zdůvodnil tím, že tito lidé nejsou schopni bez pomoci využívat hromadnou dopravu.

Příspěvek na pořízení vozila může činit až 200.000 korun. Poslankyně Olga Richterová (Piráti) a Andrea Brzobohatá (ANO) prosadily o dva hlasy, aby jeho přiznanou výši tolik neovlivňovaly příjmy žadatele. Postižení lidé, kteří pracují, by podle nich měli mít nárok na stejnou dotaci jako ti, kteří do práce nechodí. Příspěvek by se podle úpravy snižoval od příjmů nad 16násobek životního minima místo nynějšího osminásobku.