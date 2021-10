Na Domažlicku pokračuje pátrání po osmileté dívence, jež se ztratila u Čerchova

Capartice (Domažlicko ) - Celou noc pátrali bez úspěchu záchranáři z Čech i Německa po osmiletém německém děvčátku, které se ztratilo v neděli v okolí vrchu Čerchova na Domažlicku. Do pátrání se zapojily záchranné týmy hasičů, policistů, celkem kolem 200 lidí, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Veronika Hokrová. Na Čerchově, který je nejvyšším vrcholem Českého lesa, se v noci a dnes ráno pohybují teploty kolem nuly.

"Přes veškeré úsilí se bohužel nepodařilo do současné doby dívku nalézt, pátrání probíhalo celou noc. Ráno se vyměnili lidé, kteří jsou do něj zapojeni a pokračujeme se stejnou intenzitou dále, " řekla Hokrová. Její kolegyně Pavla Burešová doplnila, že do pátrání se zapojili policisté ze služby pořádkové i dopravní policie, služební kynologie, včetně zásahové jednotky a vrtulníku s termovizí. "S negativním výsledkem jsme propátrali trasu, na které se měla rodina s dívkou pohybovat a v současné době se stanoví další perimetr pro pátrací akci. I nadále spolupracujeme s kolegy ze Spolkové republiky Německo a pomáhá nám i řada hasičů. V pátrání budeme samozřejmě pokračovat s maximálním nasazením i nadále," uvedla.

Holčička se ztratila při nedělním rodinném výletě, na kterém byla s rodiči a sourozenci. Měla by mít oblečenou bundu modré barvy, rifle a na nohou červené boty.

Čerchov, nejvyšší vrchol Českého lesa, je přibližně 12 kilometrů jihozápadně od Domažlic, nedaleko městyse Klenčí pod Čerchovem či obce Capartice a asi dva kilometry od hranic s Německem. Okolí je lesnaté.