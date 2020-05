Na Dole Darkov bude další testování na covid-19

Ilustrační foto - Horníci Dolu Darkov na Karvinsku, kteří nevyfárali 3. května po noční směně na protest proti situaci těžební společnosti OKD, odcházejí domů poté, co jejich otázky zodpověděl provozní ředitel OKD Pavel Hadrava.

Ostrava - Tento víkend se na Dole Darkov na Karvinsku, kde vypukla hromadná nákaza koronavirem, chystá další testování zhruba pro 1000 lidí. Prověří se tak všichni zaměstnanci dolu, kteří ještě nebyli testováni. ČTK to dnes řekla ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová. Podle výsledků se rozhodne o dalších opatřeních. Moravskoslezský kraj kvůli nepříznivému vývoji epidemiologické situace na dole ve svých sociálních a zdravotnických zařízeních nepovolí návštěvy, řekla ČTK mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Na Dole Darkov covidem-19 onemocněla více než stovka pracovníků i jejich rodinní příslušníci. "Začneme v pátek odpoledne a do neděle za účasti armády a zdravotnické záchranné služby budeme testovat asi 1000 havířů. Otestujeme celý Důl Darkov," řekla Svrčinová.

Zároveň se začnou testovat příbuzní horníků, kteří byli na covid-19 pozitivně testováni tento týden. Vzorky se odebírají až čtyři nebo pět dní po posledním kontaktu s nakaženým. "Tam je inkubační doba nejčastěji pět, šest dní, takže teprve začnou chodit na odběry. Po neděli budeme mít výsledky," řekla ředitelka.

Situací v OKD se bude v pondělí zabývat Krizový štáb Moravskoslezského kraje. "Další případná opatření vyplynou z výsledků víkendového plošného testování ve společnosti OKD. Pokud dojde ke zhoršení epidemiologické situace, připravujeme se na možnost vyhlášení stavu nebezpečí," uvedl hejtman Ivo Vondrák (ANO). Při vyhlášeném stavu nebezpečí by jako hejtman získal kompetence nařizovat krizová opatření na území kraje, jež teď nemá.

Zákaz návštěv bude platit jen pro krajská zařízení jako nemocnice, domovy seniorů a další sociální zařízení. Institucím jiných zřizovatelů hejtmanství obdobné opatření nařídit nemůže. "Přesto toto opatření doporučujeme i ostatním zřizovatelům a poskytovatelům v regionu," uvedl Vondrák.

V karvinských dolech pracuje zhruba 8400 lidí, přímo v Dole Darkov a na něm navazující úpravně uhlí pracuje 1800 lidí. Nákaza covidem-19 se tam začala šířit minulý týden, proto tam tento týden hygienici otestovali téměř 800 lidí. Našli mezi nimi devět desítek nakažených, kteří většinou neměli žádné příznaky nemoci. Podle posledních údajů tak onemocnělo na Dole Darkov 113 zaměstnanců a šest jejich rodinných příslušníků. Hygienici ale čekají nárůst počtu nakažených v rodinách.

Svrčinová řekla, že se nákaza zjistila také u jednoho zaměstnance na Dole ČSM. "Tam to byl jeden záchranář a nic víc jsme tam nezjistili. Sledujeme to, hlídáme to, ale zatím tam je jen ten jediný případ," řekla Svrčinová.

Pro Důl Darkov platí přísná opatření. Při vstupu si musí každý pracovník vydezinfikovat ruce a projít měřením teploty. Společnost zajistila pro všechny zaměstnance dezinfekční prostředky a roušky. Pro důlní pracovníky platí povinnost nosit respirátory, rukavice a ochranné brýle. Třikrát denně se dezinfikují společné prostory, šatny, výdejny a další místa. Na dolech se denně dezinfikují dopravní nádoby a vozy po dopravu zaměstnanců. Zaměstnanci z Dolu Darkov se nepřesouvají na jiná pracoviště, z čtyřsměnného se tam přešlo na třísměnný provoz a firma zkrátila pracovní dobu, aby se zaměstnanci z jednotlivých směn nepotkávali.