Mošnov (Novojičínsko) - Na Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR dnes na letiště do Mošnova nedaleko Ostravy opět zamířily desetitisíce lidí. Na příjezdových silnicích ze všech stran se opět tvořily kolony dlouhé až pět kilometrů. ČTK to řekl operátor speciální policejní linky Michal Tichý. Akce pokračuje druhým dnem, v sobotu ji navštívilo 95.000 lidí. Kromě řady statických ukázek jsou připraveny desítky dynamických představení ve vzduchu i na zemi.

Tichý řekl, že dopravní situace je obdobná jako v sobotu, kdy stáli lidé v kolonách i přes dvě hodiny. Kolony ze směrů od Ostravy a Studénky jsou nyní dlouhé zhruba čtyři až pět kilometrů, kolona ze směru od Příbora je asi poloviční. Podle Tichého se dá očekávat, že kolony opadnou nejdříve po 11:00.

Dny NATO jsou největší akcí svého druhu ve střední Evropě. Představují vojenské, záchranářské či bezpečnostní jednotky z 20 zemí, poprvé je mezi nimi Chorvatsko. Lidé mohou opět vidět strategický bombardér B-52 Statofortress nebo tankovací letoun KC-135 Stratotanker. Premiéru má americký víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom.

Letos je akce věnována připomenutí 100 let vzniku Československa, takže je mimořádně k vidění i historická technika. Ve slavnostním průletu kombinujícím historické a současné letouny ze 100 let historie československých a českých vzdušných sil by se dnes oproti sobotě mělo objevit navíc několik historických letadel, které v sobotu kvůli špatnému počasí z některých letišť nemohly vzlétnout.

Průzkumný letoun Bronco shodí do okolí areálu více než 300.000 papírových vlčích máků na památku všech padlých vojáků od vzniku republiky. Jejich množství bude oproti sobotě několikanásobné, protože v sobotu letoun musel startovat z Prahy, a většina květů tak zůstala v Ostravě ve skladu.