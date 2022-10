Na diskotéce ve Slušovicích se v noci zranilo osm lidí, z toho pět vážně

Slušovice - Na oslavě Halloweenu na diskotéce ve Slušovicích na Zlínsku se v noci na dnešek zranilo osm mladých lidí, z toho pět vážně. Podle svědků vznikla u vchodu tlačenice. Pět zraněných v nejvážnějším stavu převezly sanitní vozy do nemocnice, dva pacienti skončili na jednotce intenzivní péče dětského oddělení. Věk zraněných se pohybuje od 15 do 20 let. ČTK to řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Jakub Omelka. Policie v souvislosti s neštěstím zahájila trestní řízení pro podezření z těžkého ublížení na zdraví.

Fotogalerie

Policejní mluvčí Monika Kozumplíková dnes ČTK sdělila, že tlačenice vznikla v sobotu před půlnocí na schodišti před vstupem na diskotéku. Kvůli vysokému počtu návštěvníků, kteří se nemohli dostat dovnitř ani ven, bylo schodiště plné mladých lidí. Vznikla mezi nimi panika a několik z nich se zranilo. "Událost prověřují zlínští kriminalisté. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Viníkovi hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na čtyři roky," uvedla policejní mluvčí.

První tísňový hovor z diskotéky na linku 155 zaznamenalo operační středisko záchranné služby v sobotu ve 23:27. "Ošetřeni byli tři pacienti mužského pohlaví a pět pacientek ženského pohlaví. Rozsah jejich zranění se výrazně lišil," uvedl Omelka. Někteří byli intoxikování alkoholem. Vážná zranění se vyznačovala bezvědomím a takzvaným crush syndromem. Tento stav vzniká po dlouhodobém stlačení měkkých tkání a následném uvolnění bílkovin, které zneprůchodní ledviny.

Mluvčí Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Dana Lipovská ČTK řekla, že hospitalizováno je aktuálně pět návštěvníků diskotéky. "Všichni jsou nezletilí. Jeden z nich je v těžkém stavu, tři ve středně těžkém stavu a jeden na pozorování," uvedla Lipovská. Lékaři ambulantně ošetřili ještě jednu zletilou osobu, kterou poté propustili. U některých nezletilých návštěvníků převezených do nemocnice lékaři diagnostikovali lehkou intoxikaci alkoholem.

K diskotéce ve Slušovicích postupně přijelo pět sanitek. "Sanitní vozy se navíc po předání pacientů v nemocnicích na místo události vracely. Jedna posádka na místě zůstávala ještě i po předání posledního z pacientů pro případ, že by se v objektu music clubu nacházela další zraněná osoba. Akce byla ukončena dnes v 02:00," podotkl Omelka.

Situace byla podle Omelky velmi komplikovaná také pro operační středisko. "Z místa události evidovalo zvýšený počet telefonátů. Počet zraněných se teprve časem upřesňoval a operační řízení vysílalo na místo další posádky," dodal Omelka. V souvislosti s vyšetřování okolností neštěstí požádala policie o pomoc veřejnost. Zájem má o bližší informace k incidentu či kamerové záznamy z průběhu události. Svědci se mohou ozvat na tísňovou linku 158.