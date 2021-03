Na Děčínsku se v inkubačních schránkách líhnou lososi

Jetřichovice (Děčínsko) - V plovoucích inkubačních schránkách umístěných do řek Jetřichovická Bělá a Kamenice na Děčínsku v Národním parku České Švýcarsko se líhnou malí lososi obecní. Ichtyologové ze spolku Beleco do schránek během února a března umístili 100.000 jiker ve vývojovém stadiu tzv. očních bodů. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí parku Tomáš Salov.

"Z velké části se z jiker již vykulil takzvaný váčkový plůdek, tedy rybka vyživovaná žloutkovým váčkem. Rybky setrvají v inkubačních schránkách do doby, než žloutkový váček stráví, poté, zřejmě ve druhé polovině dubna, budou vypuštěny do říček, které mohou považovat za rodné a ve kterých prodělají další vývojová stadia před svou cestou do Atlantiku," doplnil Salov. Do Kamenice se lososi mají vrátit, aby se pokusili rozmnožit již přirozenou cestou.

Inkubaci lososích jiker v Národním parku České Švýcarsko zajišťuje od roku 2018 nezisková organizace Beleco. V předchozích letech testovala účinnost a využitelnost různých typů inkubačních schránek. Akce navazuje na projekty zaměřené na návrat lososů do českých řek zahájené Českým rybářským svazem v roce 1998 a doplněných Správou Národního parku České Švýcarsko o další aktivity od roku 2008.

Lososi dříve byli v českých řekách běžnou rybou, vyhubenou teprve relativně nedávno v důsledku masívní výstavby jezů a přehrad i průmyslového znečištění řek. Snahy o návrat lososů přinášejí dílčí úspěchy. V závislosti na vodnatosti Labe a jeho přítoků v době lososího tahu se vracejí do Kamenice pravidelně, v počtech od několika jedinců až desítek kusů ryb. Právě projekt líhnutí jiker v inkubačních schránkách přímo ve vodách, do kterých se ryby mají vrátit, má za cíl zlepšit jejich vazbu na domovskou vodu, než jakou má plůdek, který se delší dobu vyvíjel v běžné líhni.