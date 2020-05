Na dačickém zámku spatří lidé koupelnu Johanna Dalberga

Zámek v Dačicích obnovuje na hlavní prohlídkové trase podlahy, návštěvníci se tak dostanou namísto ní do bytu posledního majitele ze šlechtického rodu Dalbergů včetně koupelny (na snímku z 30. dubna 2020).

Dačice (Jindřichohradecko) - Zámek v Dačicích obnovuje na hlavní prohlídkové trase podlahy, návštěvníci se tak letos dostanou namísto ní do bytu posledního majitele ze šlechtického rodu Dalbergů včetně koupelny. Víc než jindy chodí teď lidé do volně přístupného anglického parku. Základní vstupné letos zámek zdraží o 20 korun na 140 Kč, ne kvůli koronaviru, ale protože vstupenky stály méně než na jiné jihočeské státní památky. ČTK to řekla kastelánka Kristýna Dvořáková.

Jako první jihočeská státní památka otevře po koronavirových omezeních 11. května hrad Landštejn. Ostatní hrady a zámky v kraji, o něž pečují památkáři, zahájí provoz 25. května. Vstup do areálů bude možný jen s rouškami, skupiny budou nejvíce desetičlenné včetně průvodců.

Sály v dačickém přízemí budou letos zavřené, kvůli obnově podlah. "Severní křídlo zámku je studené, nejmasivnější a nejstarší, z 16. století, pod podlahou je renesanční sklep, černý, mokrý, byla tam navlhlá masa hmoty. Podlaha je dřevěná, kazetová, jak pořád vlhla a destičky se odlupovaly, co tři roky se musela opravovat," řekla kastelánka.

Násep pod podlahou dělníci vyčistili, odvezli 84 metrů krychlových kameniva, suti, písku i cihel. Podlaha se pak ozáří mikrovlnnými vlnami, aby se zahubily dřevokazné houby. Nově budou pod podlahou zděné příčky.

Návštěvníci se ale letos podívají do dosud nepřístupných prostor v západním křídle. Byl tam byt posledního majitele z rodu Dalbergů Johanna (1909 až 1940), od jehož smrti letos uplyne 80 let. Lidé tak uvidí i funkcionalistickou koupelnu ze 30. let minulého století v tmavě modrých barvách, kde je i sprchový kout s masážními tryskami.

"Zámek má čtyři křídla, expozici tvoří severní, nejstarší křídlo. Další prostory se používaly nejdřív jako armádní kanceláře, potom jako lidová škola umění, byli tam pionýři. Zůstala mramorová podlaha. Jsou to prostory, které se normálně neukazují, protože nejsou klasickou zámeckou trasou, je tam i odložený nábytek. Lidé mohou nahlédnout do zákulisí, jak zámek vypadá, jaká je jeho tajná stránka," řekla kastelánka.

Volně přístupný je zámecký park, kde se teď prochází víc lidí než jindy. Láká i to, že kvetou šeříky, rododendrony, magnolie či narcisy.

Základní vstupné do zámku bude letos dražší o dvacetikorunu, lidé zaplatí 140 Kč. "Loni jsme se vstupným zaostávali za kolegy, neměníme ho kvůli viru," řekla Dvořáková.

Renesanční zámek si nechali na konci 16. století postavit Krajířové z Krajku. V roce 1809 zdědili zámek Dalbergové. V 19. století vznikl gotický sál, anglický park, výrazně se změnily interiéry. Památku, která po roce 1945 chátrala, zachránila rekonstrukce v letech 1990 až 1996