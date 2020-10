Na D1 ve směru na Přerov se srazila čtyři auta

Přerov - Sedm lidí se dnes před polednem zranilo při hromadné nehodě na dálnici D1 u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Mezi nimi bylo i dítě, které s těžkým poraněním hlavy přepravil z místa nehody do nemocnice vrtulník. Dálnice ve směru na Přerov byla kvůli vážné nehodě šest hodin zavřená, nyní je už plně průjezdná, řekla dnes ČTK mluvčí policie Miluše Zajícová.

Nehoda se stala na 296. kilometru po 11:00. Podle dosavadního vyšetřování ji zavinila řidička Renaultu, která jela ve směru od Ostravy.

"Při jízdě nestihla dostatečně rychle zareagovat na před ní zastavující vozidlo značky Volkswagen, které zastavovalo kvůli situaci v silničním provozu a zezadu do něho narazila. Volkswagen byl odhozen do vozidla stojícího před ním a to ještě narazilo do dalšího auta," popsala nehodu policejní mluvčí. V renaultu byly zraněni čtyři lidé a ve volkswagenu tři. V dalších dvou vozidlech vyvázly osádky bez zranění.

Nejvážněji bylo zraněno dítě, které utrpělo vážné poranění hlavy. Pacient musel být převedený na umělou plicní ventilaci. "Poté byl letecky transportován na dětské traumacentrum Fakultní nemocnice Ostrava Poruba. Další zranění utrpěli lehčí až střední poranění, šlo zejména kontuze hrudníku od airbagů a pásů, ale i kontuze zad, pánve a zhmoždění horní končetiny," uvedla mluvčí záchranné služby Lucie Urbánková. Pacienti byli odvezeni do okolních nemocnic včetně urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc.

Hasiči na místě pomocí hydraulických nástrojů vyprostili dvě osoby, kterým poskytli předlékařskou první pomoc, uvedl mluvčí hasičů Radek Buryánek.

Kvůli nehodě byla dálnice mezi 308. a 296. kilometrem několik hodin uzavřená a policisté odkláněli dopravu. Škoda se podle policejní mluvčí pohybuje v řádu statisíců korun. Nehodu vyšetřují policisté pro podezření z trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.