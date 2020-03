Na D1 u Bohumína narazil kamion do kolony, jeden člověk zemřel

Bohumín - Na více než devět hodin dnes uzavřela dopravní nehoda dálnici D1 nedaleko Bohumína. Kamion jedoucí do Polska tam narazil do kolony aut. Nehodu jeden člověk nepřežil, další utrpěl lehčí poranění. ČTK to řekli mluvčí policie Soňa Štětínská a záchranářů Lukáš Humpl. Dálnice byla v místě nehody uzavřená do 09:40.

Nehoda se stala nedaleko Bohumína dnes okolo 01:00 ve směru k hranicím s Polskem. "Z předběžně zjištěných informací vyplývá, že řidič nákladního vozidla z prozatím nezjištěného důvodu, nelze vyloučit mikrospánek, narazil do dodávky, která dojížděla kolonu za sebou stojících kamionů před hraničním přechodem. Poškozena jsou celkem čtyři vozidla," řekla mluvčí policie.

Dodala, že nehodu nepřežil řidič dodávky. Mluvčí moravskoslezských záchranářů dodal, že posádka sanitky ošetřila ještě jednoho zraněného s lehkým poraněním hlavy. "Zdravotníci jej přepravili do ostravské fakultní nemocnice," uvedl.

Před hraničním přechodem s Polskem v Bohumíně se tvořily i v pondělí několikakilometrové kolony v souvislosti s opatřeními v boji s šířením nemoci COVID-19. Poláci v neděli zakázali vstup cizincům do země a následně na přechodu zavedli kontroly. Do České republiky kvůli koronaviru cizinci nesmí, platí také zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Existují výjimky, například pro lidi, kteří jezdí přes hranice za prací.