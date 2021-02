Na D1 mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi se vracejí stavební práce

Hvězdonice (Benešovsko) - Na dálnici D1 mezi Mirošovicemi u Prahy a Hvězdonicemi na Benešovsku se dnes vracejí stavební práce. Řidiči musejí počítat s omezením provozu kvůli dílčím opravám vozovky, stavbaři budou také pracovat ve středním dělicím pásu.

"Na několika místech v úseku Mirošovice-Hvězdonice bude omezen provoz z důvodu plánovaných dílčích oprav povrchu vozovky na mostě Šmejkalka a navazujících předmostích a upravovat se budou rovněž přejezdy ve středním dělicím pásu," uvedl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic.

Rekonstrukce úseku mezi 21. a 29. kilometrem začala v roce 2019, úplné dokončení se plánuje letos v létě. Dělníci vyměnili most přes dálnici u Hvězdonic a opravili pravou část dálnice do Brna. Letos mají rekonstruovat druhou polovinu dálnice ve směru na Prahu, tato část dálnice bude o dalším víkendu 6. a 7. března postupně uzavřena. Provoz bude převeden do jízdního pásu na Brno, kde se bude jezdit v režimu dva plus dva jízdní pruhy.

Úsek mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi měří 7,7 kilometru. Na trase je šest mostů, z toho pět dálničních a jeden nadjezd. Rekonstrukce mostu Šmejkalka je vedena jako samostatná zakázka.