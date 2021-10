Na Comic-Conu Prague projekt FutureCity virtuálně ukazuje budoucnost Prahy

Praha - Na Comic-Conu Prague, který dnes začal v O2 universum, představili projekt FutureCity, který pomocí virtuální reality ukazuje práci městských firem. Expozice studia Brainz Immersive za využití moderních technologií přenáší zájemce do Prahy blízké budoucnosti. Účastníci virtuální cesty se ocitnou v metropoli čistší, tišší a také zelenější. Mimo jiné navštíví dopravní ústřednu nebo biologickou čističku odpadních vod.

Projekt, který vznikl ve spolupráci s městskými společnostmi Operátor ICT, Kolektory Praha, Technická správa komunikací a Pražské vodovody a kanalizace, představil primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který převzal záštitu nad Comic-Con Prague 2021.

"FutureCity slouží primárně k tomu, abychom představovali Pražanům a návštěvníkům Comic-Conu jako takového, co všechno město a městské firmy dělají pro to, aby se v něm lépe žilo. Spousta lidí zná městské firmy jen v tom negativním smyslu, platíme jim složenky nebo rozkopávají ulice, ale už nevíme, že to má nějaký smysl. Nebýt těch městských služeb, tak se v Praze nedá bydlet. A protože se to těžko vysvětluje, tak jsme vymysleli projekt FutureCity," řekl ČTK za projekt FutureCity Pavel Koutský. "Cílem je ukázat, že městské firmy dělají velmi zajímavé projekty, bez kterých by Praha nebyla lepší," dodal.

Druhý ročník festivalu Comic-Con Prague, který se zaměřuje na filmy, seriály, hry, komiksy a knihy v žánru sci-fi, fantasy a hororu, dnes po poledni přivítal první stovky návštěvníků. Mezi nimi bylo mnoho takzvaných cosplayerů, kteří svou lásku k oblíbeným fantasy hrdinům vyjadřují skrze kostýmy. Před O2 universum i mezi stánky v prostorách haly tak bylo možné zahlédnou Batmana, Spider-Mana, štít Captaina Ameriky, Thorovo kladivo, Olivera Queena, postavy ze strašidelné Addamsovy rodiny, Pikaču nebo studenty ze školy čar a kouzel Bradavic.

Letošní Comic-Con Prague potrvá do 17. října. Nově svoji účast potvrdily herečky Natalia Tena, Torri Higginsonová a Anna-Louise Plowmanová, z herců pak Jake Busey, Toby Stephens nebo Norman Lovett. Účast na Comic-Conu již dříve avizoval herec Ray Stevenson, známý z filmů Král Artuš, trilogie Thor nebo seriálů Řím a Dexter. Do Prahy se chystá i herečka Suanne Braunová, kterou proslavila role Hathor v seriálu Hvězdná brána. Hostem festivalu bude také Nikkarin, český komiksový kreslíř, autor komiksové série 130 a alba Super Spellsword Sága. Z řad spisovatelů pořadatelé přivítají třeba Unu McCormackovou, Miroslava Žambocha, Ondřeje Neffa, Vilmu Kadlečkovou, Jana Kotouče, Petra Macka a další.

Součástí Comic Conu 2021 bude 16. října tisková konference k filmovému pokračování fantasy pohádky Princezna zakletá v čase. Podrobnosti o festivalu jsou na jeho webu a na sociálních sítích facebook a instagram.

Letos v květnu se již uskutečnila akce Comic-Con Prague: Home Edition, která byla náhradou za posunutý Comic-Con Prague. Nabídla on-line program na třech pódiích. Termín pořadatelé vzhledem k pandemické situaci přesunuli již potřetí.Comic-Con Prague vychází ze zahraničního konceptu, který má za sebou půlstoletou historii. První taková akce se konala v USA v roce 1970. Na první ročník tuzemského setkání fanoušků komiksů, sci-fi a fantasy filmů, seriálů a knih dorazilo loni do pražského O2 universum 23.000 návštěvníků.