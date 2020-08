Na chorvatsko-slovinské hranici se čekalo až 12 hodin

Klagenfurt (Rakousko)/Ljubelj (Slovinsko)/Macelj (Chorvatsko) - Na chorvatsko-slovinské hranici se dnes čekalo na odbavení až dvanáct hodin. Průtahy způsobil překotný odjezd zahraničních turistů z Chorvatska poté, co řada evropských zemí vydala varování před cestou do této destinace kvůli tamnímu prudkému nárůstu počtu případů koronavirové nákazy. Informovala o tom rakouská tisková agentura APA. Kolony se v noci na dnešek tvořily kvůli novým kontrolám také na slovinsko-rakouské hranici, kde se dnes odpoledne situace už zlepšila, uvedla agentura DPA.

Před návštěvou Chorvatska, oblíbeného i u českých dovolenkářů, v pátek varovaly Rakousko, Itálie a Slovinsko. Německá vláda tentýž den varovala před cestou do některých částí země. České ministerstvo zahraničí dnes na svém takzvaném semaforu řadí Chorvatsko do "zelené skupiny", kde jsou státy Evropské unie, kam je podle Černínského paláce z hlediska koronaviru cesta možná, a to bez omezení.

Pro dovolenkáře vracející se z jihu evropského kontinentu představuje problém i slovinsko-rakouská hranice. V noci na dnešek se čekalo při vjezdu do Rakouska na odbavení až deset hodin. Průtahy způsobilo páteční nařízení rakouského ministerstva zdravotnictví přijaté jako prevence proti šíření koronaviru, podle něhož úřady musí zaznamenat osobní údaje všech přijíždějících, včetně těch, kteří Rakouskem pouze projíždějí.

Lidem ve vzniklé obří koloně docházela voda a neměli kam jít na toaletu, popsala situaci u slovinsko-rakouské hranice agentura APA. Dnes odpoledne se situace zlepšila poté, co cestující, kteří Rakouskem pouze projíždějí, začali policisté zastavovat jen namátkově, uvedla agentura DPA. Ti, kdo Rakouskem jen projíždí, mají na hranicích podle nového nařízení vyplnit prohlášení o tranzitu.

I deset hodin se čekalo na dálnici A11 před vjezdem do dálničního tunelu Karavanky spojujícího Rakousko se Slovinskem. Na hraničním přechodu Loibl/Ljubelj na silnici B91 z Lublaně do Klagenfurtu se před tunelem v noci čekalo až sedm hodin.

V sobotu a v noci na dnešek potřebovali projet Rakouskem především němečtí a nizozemští turisté, kteří se vraceli z dovolené. Rakouská policie přijímala jejich stížnosti celou noc, informovala APA. Ráno se podle ní situace u tunelu Karavanky zlepšila, ale na přechodu Loibl/Ljubelj se stále čekalo několik hodin.

Pro Chorvatsko představuje úprk turistů katastrofu. Cestovní ruch tvoří 20 procent jeho hrubého domácího produktu (HDP). Země se turistům otevřela 1. července a než v posledních dnech přibylo případů nákazy, hlásila vysoké počty návštěvníků. Turistická sezóna tam jindy končí až v říjnu.

V Chorvatsku v uplynulých 24 hodinách přibylo 275 nových případů nákazy nemocí covid-19, píše na svém webu deník Večernji list. Nemocných s covidem-19 je v zemi 2203 lidí. Z toho 155 jich je v nemocnici a 12 z nich je napojeno na ventilátor. Nemoci v zemi podlehlo 171 lidí.

Nákaza koronavirem se za týden do středy 19. srpna prokázala u 35 Čechů, kteří pobývali v Chorvatsku. Je to polovina počtu z předchozího týdne.