Na cestu do Gdaňsku vyjelo 12 aut s pořizovací cenou do 3000 Kč

Start desátého ročníku Expedition Scrab. Auta s pořizovací cenou do 3000 korun se vydávají na týdenní cestu do polského Gdaňsku, 25. února 2023, Mrač. ČTK/Říhová Michaela

Mrač (Benešovsko) - Dvanáct aut s pořizovací cenou maximálně do 3000 korun se dnes po 13:00 vydalo od muzea Svět Škodovek u Čerčan na Benešovsku na cestu k moři do polského Gdaňsku, zpět pojedou po severní hranici Česka. Během týdne je čeká cesta dlouhá 2220 kilometrů, dnes účastníci Expedition Scrab dorazí na česko-polskou hranici. Letos se akce koná naposledy, je náročná na organizaci a pořadatelé považují deset ročníků za velký úspěch. I proto je trasa jiná než předchozí ročníky, řekl dnes ČTK za pořadatele řekl Janis Chadzopulos.

"Ráno padal déšť se sněhem, takže máme to pravé expediční počasí," řekl Chadzopulos. Cílem dnešního úseku je horská chata v Krušných horách. Desátého ročníku recesistické akce se účastní 26 lidí, kteří jedou ve 12 autech. "Hlavní podmínka je vyjet autem s pořizovací cenou do 3000 korun, jsou různě pobouchané, ale jsou provozuschopné. Kdo trasu nedojede, musí auto v nejbližší hospodě prodat, případně přesedne k jiné posádce," vysvětlil Chadzopulos. Nejlevnějším autem je podle něj letos Nissan Primera za 1000 korun. "Ale je tady třeba i bavorák za 2300," doplnil.

Polskem bude expedice putovat tři dny, pořadatelé volí méně vytížené silnice. Od hranice do Gdaňsku ujedou 660 kilometrů. Na zpáteční trase pojedou auta přes Orlické hory. Účastníky čeká také doprovodný program, například návštěvy muzeí s tematikou auto-moto, různé soutěže, ale i relaxační den. "Máme podobný člun jako prezident Zeman a v Gdaňsku si na něm chceme udělat společné video," řekl Chadzopulos.

Cestu autům komplikují ledem pokryté nebo zasněžené silnice, ale i poruchy. Na opravy svých aut mají jednotlivé posádky maximálně 1000 korun. Pokud by oprava tuto částku měla přesáhnout, posádka končí. Pohonné hmoty a ubytování vyjdou účastníka průměrně zhruba na 10.000 korun. "Ale předvídat se to letos úplně nedá, nevíme, jaké to bude v Polsku, i když vybíráme to nejobyčejnější ubytování a občas někdo přespí v autě nebo venku," řekl Chadzopulos. Za poslední ročníky se podle něj členům expedice narodily tři děti. "Jezdí i páry, letos třeba jeden z Břeclavi," doplnil. Další účastníci jsou například z Brna, Kolína nebo Rakovníka.

V loňském roce se Expedition Scrab účastnilo deset aut, stejně jako předchozí ročníky jela podél českých hranic trasu dlouhou zhruba 2250 kilometrů.

Zájemci mohou dění na expedici sledovat na facebooku, kde najdou denní reporty, mapy cesty i živé vstupy. Na dnešní trase projíždí například přes Štěchovice, Dobřichovice, Velkou Dobrou a Louny.