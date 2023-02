Na cestách v Krkonoších a v Orlických horách sníh, na Rychnovsku možná námraza

Praha - Ve vyšších polohách se mohou na silnicích vyskytovat zbytky sněhu, na nesolených cestách leží vrstva sněhu. V Libereckém kraji nasněžilo a mrzne, silničáři radí opatrnost. Od půlnoci je přesto pro nákladní vozy nad 3,5 tuny opět průjezdná trasa na Harrachov.

Královéhradecký kraj

Na nesolených cestách v Krkonoších a v Orlických horách leží vrstva sněhu. Na Rychnovsku by si řidiči měli dát pozor na námrazu. Teploty v Královéhradeckém kraji dnes ráno klesly několik stupňů pod nulu, na horách bylo až minus devět stupňů, uvedli silničáři a meteorologové.

Silničáři vyjeli v noci ošetřit vozovky v celém kraji, dnes ráno nejvíce vyjížděli na Náchodsku a Rychnovsku. Hlavní silniční tahy v kraji byly dnes ráno většinou suché a vymrzlé.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji oblačno až zataženo. Na horách se místy čekají sněhové přeháňky. Teploty by se měly pohybovat kolem nuly, na horách od minus tří do minus šesti stupňů.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji nasněžilo a silně mrzne, teploty klesají až k minus osmi stupňům, na Jizerce klesly k minus deseti. Silničáři doporučují opatrnost, po dvou dnech ale mohli díky příznivému počasí na Jablonecku znovu pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny otevřít hlavní tah 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. ČTK to řekl Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

Hlavní tahy v Libereckém kraji jsou dnes většinou holé a po chemickém ošetření vlhké. Při teplotách, které klesají až k minus osmi stupňům, ztrácí ale sůl účinnost a vozovky mohou namrzat. Motoristé by měli být opatrní hlavně v horách, kde mohou být na silnicích zbytky rozbředlého sněhu. Pozor by si měli dát řidiči také na silnicích nižších tříd, hlavně ve vyšších polohách je na nich ujetá vrstva zledovatělého sněhu.

Na Liberecku zůstává pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice z Mníšku přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice, silničáři ji uzavřeli v neděli večer poté, co tam řešili několik nehod. Komunikace vede chráněnou oblastí a nelze tam solit, velmi rychle se proto uklouzává a pro těžké nákladní vozy je nesjízdná. Řidiči kamionů musí na Raspenavu a Hejnice jezdit po silnici 13, která se udržuje chemicky. "Uzavírka zatím platí do odvolání," doplnil Svoboda.

V Libereckém kraji se dnes vyjasnilo, místy je oblačno. Sněžení v noci ustalo, i přes den se ale podle meteorologů mohou ojediněle objevovat sněhové přeháňky, hlavně v horách. Teploty se pohybují od minus čtyř do minus osmi stupňů, přes den vystoupají jen těsně nad nulu, na horách bude mrznout celý den.

Moravskoslezský kraj

Ve vyšších polohách Moravskoslezského kraje jsou silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. Na silnicích tam mohou být zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Na Opavsku se v místech nad 600 metrů může tvořit námraza. V Beskydech pak na cestách nižších tříd ošetřovaných posypem může místy ležet slabá vrstva sněhu a ve vyšších polohách Beskyd i uježděný sníh. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na většině území regionu jsou ale komunikace sjízdné bez většího omezení . Řidičům však mohou dohlednost komplikovat sněhové přeháňky. Podle předpovědi meteorologů bude dnes v regionu oblačno až zataženo, místy lze zejména na horách očekávat sněhové přeháňky. Večer budou srážky ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Teplota by měla vystoupat maximálně dva stupně nad nulu, na horách může klesnout i k minus šesti stupňům Celsia.

Olomoucký kraj

Na silnicích na severu Olomouckého kraje zůstávají po víkendovém sněžení zbytky rozbředlého sněhu. Počítat s ním musejí řidiči na silnicích druhých a třetích tříd na Jesenicku i na hlavním tahu přes Červenohorské sedlo. Zvýšená opatrnost je nutná ve vyšších polohách Šumperska i Jesenicka také na vozovkách udržovaných posypem, kde leží uježděný sníh, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). V Olomouckém kraji již nesněží, teploty se pohybují pod bodem mrazu.

Většinu vozovek správci silnic v noci na dnešek chemicky ošetřili. Na Jesenicku nyní leží na silnicích druhých a třetích tříd zbytky rozbředlého sněhu, silnice jsou sjízdné, zvýšená opatrnost je ale na místě. Stejně tak na vozovkách udržovaných inertně, kde leží ve vyšších polohách ujetá sněhová vrstva krytá posypem.

Na Šumpersku leží ve vyšších polohách rozbředlý sníh na hlavních tazích, silnice druhých a třetích tříd jsou mokré po chemickém ošetření. I tam je potřeba zvýšené opatrnosti na vozovkách udržovaných inertně, kde leží od středních poloh ujetá sněhová vrstva krytá posypem. Silnice ve zbývajících okresech Olomouckého kraje jsou většinou holé a suché, sjízdné jsou bez omezení.

Pardubický kraj

Na silnicích v Pardubickém kraji zůstávají ve výše položených oblastech místy zbytky sněhu. Většinou je rozbředlý, někde může tvořit i uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné.

ŘIdiči by měli být opatrní například v okolí Svitav. Zbytky sněhu leží také v Železných horách kolem Třemošnice a Seče, na slabou sněhovou vrstvu silničáři upozorňují na menších silnicích v oblasti Lanškrouna.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou oblačno až polojasno, foukal slabý vítr. V okolí Hlinska a Ústí nad Orlicí se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus sedmi stupni a bodem mrazu.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou s opatrností sjízdné, sníh leží jen na lesních úsecích silnic nižších tříd, které se nesolí. Hlavní tahy jsou většinou mokré. Během noci byly sněhové přeháňky v celém kraji, nejméně na Třebíčsku. V přeháňkách může na Vysočině sněžit i během dne. Vyplývá to z informací krajské správy a údržby silnic a meteorologů.

Sněžení podle dispečera silničářů Aleše Hubeného nejvíc zasáhlo Pelhřimovsko a Žďársko. Silničáři měli v noci přes 60 výjezdů. Teploty klesly až k minus šesti stupňům Celsia.

Přes den se podle informací Českého hydrometeorologického ústavu dostanou až dva stupně nad nulu. Bude polojasno až oblačno, přechodně zataženo se sněhovými přeháňkami. Foukat bude jen mírný vítr rychlostí do 20 kilometrů v hodině. V noci teploty klesnou až minus devíti stupňům Celsia.

Zlínský kraj

Na silnicích ve vyšších polohách Vsetínska zůstávaly dnes ráno po chemické údržbě místy zbytky sněhu. Horské vozovky, které silničáři průběžně sypou kamennou drtí a pluhují, pokrývala uježděná vrstva sněhu do šesti centimetrů. Vlhké silnice v nižších polohách okresu mohou místy namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, stejně jako vlhké vozovky na Zlínsku. Silnice na Kroměřížsku a Uherskohradišťsku jsou holé, suché a sjízdné bez omezení, vyplývá z aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic.

Kvůli ledovce je v délce 3,3 kilometru neprůjezdná část silnice III/4932 mezi Loučkou a Vizovicemi na Zlínsku. Silničáři ji přes zimu neudržují. Na silnici III/49026 mezi Ludkovicemi a Biskupicemi na Zlínsku srazilo po 06:00 osobní auto srnu, řidiči by tímto úsekem měli projíždět se zvýšenou opatrností.

Ve Zlínském kraji bylo dnes ráno většinou oblačno až zataženo, na Zlínsku a Vsetínsku se sněhovými přeháňkami, které snižují dohlednost. Místy foukal slabý vítr. Teploty se v regionu pohybovaly od minus pěti stupňů do minus jednoho stupně Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes v regionu polojasno až oblačno, přechodně i zataženo, ojediněle se sněhovými přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi nulou až třemi stupni Celsia. Vát bude mírný severovýchodní vítr, místy přechodně s nárazy o rychlosti okolo 50 kilometrů v hodině.