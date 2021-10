Na českých školách klesá zájem o dříve velmi poptávaný obor jaderné energetiky

Plzeň - Na českých vysokých školách klesá zájem o dříve hodně poptávaný obor jaderné energetiky. Důvodem je nejasná perspektiva jaderné energetiky v EU i prodlužování termínů projektu stavby nového jaderného zdroje v ČR. Určitě bude víc studentů v okamžiku, kdy bude skutečně rozhodnuto, řekl ČTK proděkan Fakulty strojní Západočeské univerzity (ZČU) Jan Zdebor. Podle něj je nejvyšší čas spustit výběr dodavatele nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Ocenil intenzivní práci ministerstva průmyslu (MPO) a ČEZ.

"Studenty máme, ale méně než by se za prvé slušelo vzhledem k budoucím potřebám. A za druhé to odsouvání (nového zdroje) na ně působí jako nejistá budoucnost, a to je chyba," řekl Zdebor. Obor stavby jaderně energetických zařízení se v Plzni učí od roku 1963. Už v roce 1956 zahájila místní Škodovka jadernou výrobu a první skupina mladých inženýrů vyjela pracovat na elektrárnu v Jaslovských Bohunicích.

Podle Zbebora zájem mezi studenty je, ale dnes v Plzni studuje tuto specializaci na strojní fakultě "jen" do 20 lidí, další zhruba stejný počet je na pražské ČVUT a brněnské VUT. Přitom v 80. letech to bylo řádově více lidí. ZČU spolupracuje se sesterskými fakultami elektrotechnickou a aplikovaných věd, kde si studenti také vybírají "jaderné" předměty a už loni začali společně usilovat o členství ve vzdělávací akademii INMA při Mezinárodní agentuře pro atomovou energii. "Hlad po absolventech je, protože ČEZ je skvělý odběratel, ale i další české firmy. Málo se třeba ví, že se v plzeňské Škodě JS vyrábí vnitřní části reaktoru pro britskou elektrárnu Hinkley Point," řekl.

Generální ředitel Škoda JS František Krček by ještě před rokem svému synovi, který bude brzy řešit, kam dál z gymnázia, obor schválil "všemi deseti". "Řekl bych mu, že se bude stavět elektrárna, a ne jedna, že je to zajímavý projekt na 20 až 30 let a že bude mít šanci být u něčeho nového. Kdyby se mě zeptal dnes, tak bych zvažoval, když vidím, jaké veletoče se kolem toho dějou," uvedl. Podle Krčka studovaly v 80. letech na jaderných fakultách násobky lidí. "Byl to top obor, ale teď energetika vinou toho minimálně desetiletého přešlapování na místě úplně top není," řekl.

Podle Tomáše Čecháka z ČVUT přišlo loni MPO s iniciativou zajistit odborníky. "A už začaly běžet kurzy pro pracovníky, kteří by se měli na přípravě nových jaderných zdrojů podílet. Spolupracuje na nich řada vysokých škol, MPO a ČEZ," uvedl. Připustil, že na některých vysokých školách je jaderné vzdělávání utlumeno. Podle Čecháka se ale v době, kdy to vypadalo, že se postaví další blok Temelína, zájem výrazně zvýšil. "A když byl tendr zastaven (rok 2014), tak zájem zas poklesl," řekl. ČVUT má od loňska akreditované nové tři programy jaderného inženýrství a čeká, jak na to zareagují studenti.

Když se projekt nového bloku rozjede a bude fungovat, tak podle Krčka není jiné cesty než stavět dál. "Můžeme si malovat zleva zprava energetickou bilanci ČR, klimatické možnosti, ale pokud ty závazky k CO2 bereme vážně, tak z logiky věci nemůže být postavená na plynu. I kdyby se přijal zákon, že na každé střeše musí být solár, tak to není řešení. A my díky tomu, jak žijeme v blahobytu, bereme jako samozřejmost, že otočíme vypínačem a elektřina je, ale jestli se budeme chovat takhle nezodpovědně, tak to opravdu nemusí být samozřejmé," dodal Krček.

Podle náměstka MPO Tomáše Ehlera schází racionální otevřená kritická diskuse především na úrovni EU. "V energetice tam dominují často zvláštní zájmy a více politika a ideologie než ekonomie a technika," řekl. Podpora technického vzdělávání, šíření osvěty a získávání středoškolských studentů je prioritou, aby byl zajištěn dostatek kvalifikovaného personálu pro rozvoj jaderné energetiky i pro provozování jaderných zdrojů.