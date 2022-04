Na českobudějovickém výstavišti se představí více než 3500 psů

České Budějovice - Více než 3500 psů se o víkendu vystřídá na českobudějovickém výstavišti, kde se koná dvoudenní mezinárodní výstava. Účast je výrazně vyšší než v minulosti. Nárůst zájmu zřejmě způsobil fakt, že v předchozích dvou letech se kvůli koronaviru podobné akce nekonaly, nebo pro ně platila různá omezení. ČTK to řekla Marie Pártlová z pořádajícího českobudějovického kynologického klubu.

Fotogalerie

"Loni se například nekonala tato jarní výstava a byla jen ta na podzim. A samozřejmě platila i omezení. Proto je ten zájem letos větší," uvedla. Tradice výstavy psů na českobudějovickém výstavišti trvá tři desítky let. Soutěžící jsou vždy rozděleni do deseti skupin podle plemen. Tvoří je například ovčáčtí psi, pinčové a knírači nebo teriérové.

Pártlová uvedla, že v průběhu let se mezi odborníky i laiky střídají plemena, která jsou pro daný čas nejžádanější. "Jednu dobu byl velmi módní například rhodéský ridgeback, což už ale ustupuje. Momentálně jsou docela oblíbení australští ovčáci, border kolie, což chovatelé používají jako pastevecké psy. A v poslední době zase stoupá zájem o jezevčíky," uvedla.

Chovatelé mají různé důvody k tomu, proč si psa pořizují. Stále podle ní přetrvává velká skupina, která je využívá pro lov v lese. "Ale třeba právě v případě těch zmiňovaných jezevčíků hraje důležitou roli i to, že jsou menší. Takže majitelé je ani tolik nepoužívají do lesa, ale spíš je mají jako domácí mazlíčky, kteří se hodí i do bytu," uvedla Pártlová. Podle ní je jezevčík plemenem, které si dlouhé roky udržuje oblibu mezi lidmi. "Napříč časem a různými trendy ještě zůstává hodně populární německý ovčák, jenž je využívaný jako pracovní pes," řekla.

Výstavy v Českých Budějovicích se tradičně kromě českých chovatelů účastní i ti zahraniční. Nejčastěji se jedná o Slováky, Němce, Rakušany, Poláky nebo Švýcary. Na akci za dva dny pravidelně dorazí více než 4000 lidí.