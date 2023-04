Na české mistrovství světa v hokeji budou denně dohlížet stovky policistů

Praha - Na každý hrací den domácího světového šampionátu v ledním hokeji budou příští rok dohlížet stovky policistů. Vycházet budou ze zkušeností, které nabyli při posledním českém mistrovství světa v roce 2015. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl policejní prezident Martin Vondrášek. Ministerstvo vnitra, zástupci bezpečnostních složek a českého hokejového svazu dnes podepsali memorandum o zajištění bezpečnosti akce. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je ambicí dokumentu mimo jiné to, aby se lidé nebáli vzít na zápasy i své děti.

Příští mistrovství světa se bude po letošním šampionátu ve Finsku a Lotyšsku konat v Praze a Ostravě, a to od 10. do 26. května 2024. Pod memorandum o zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku dnes připojili podpis vedle Rakušana a Vondráška také šéf hasičů Vladimír Vlček, prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik a šéf organizačního výboru mistrovství Petr Bříza. "Bezpečnost týmů, organizátorů i fanoušků je pro nás jednou z priorit," uvedl k memorandu Hadamczik.

Vondrášek připomněl, že díky českému pořadatelství světového šampionátu z roku 2015 má policie s touto akcí relativně čerstvou zkušenost a zná dobře jak pražskou O2 Arenu, tak i Ostravar Arénu, kde se zápasy uskuteční i příští rok. Policisté podle něj podobné akce připravují dva až tři roky dopředu, první oficiální jednání s hokejovým svazem tentokrát uskutečnili loni v červnu.

"Z mistrovství v roce 2015 jsme měli obrovský strach a proběhlo to za mě velice dobře a hladce," řekl ČTK a Českému rozhlasu Vondrášek, který před osmi lety policejním opatřením velel. Nyní je bude mít na starosti jeho náměstek. "Nechci to zakřiknout, ale u hokejových akcí je to víc o sportu a méně o tom pouličním násilí. Doufám, že to tak bude i příští rok," pokračoval policejní prezident.

Při minulém domácím šampionátu si hrací dny, při nichž se hrálo zároveň v Praze i Ostravě, vyžádaly práci téměř osmi stovek policistů denně. "Předpokládám, že to personální zajištění v roce 2024 bude podobné,“ sdělil Vondrášek. „Je to součet všech policistů od operačního řízení ve štábu přímo v těch arénách přes policisty, kteří zajišťují dopravu a kteří jsou připraveni k případnému zákroku, kdyby to bylo potřeba při střetu fanoušků a podobně," upřesnil.

Poslední domácí šampionát měl rekordní a dosud nepřekonanou návštěvnost: do hledišť tehdy zavítalo 741.690 diváků. "Nepočítáme s tím, že by divácká čísla měla z nějakého důvodu klesat. Spíše si myslíme, že trend bude opačný," odhadl dnes Rakušan. Z pohledu vnitra je podle něj šampionát bezpečnostní akcí velkého rozsahu. "Proto je dobré, že si s hokejovým svazem dopředu nadefinujeme, kdo bude za co odpovídat. Je potřeba zajistit kvalitní dopravní obslužnost a zapojení složek Integrovaného záchranného systému," vysvětlil.

Ministr doplnil, že policie ani hasiči nebudou v žádném případě nahrazovat pořadatelskou službu. "To po nás ani nikdo nechce," řekl. Za fanzóny, hotely pro hráče či jednotlivá utkání tak bude mít plnou odpovědnost svaz ledního hokeje. Policie a další složky se naopak zaměří na zajištění silničního provozu, na veřejná prostranství, pyrotechnické prohlídky a bezpečnost na letištích v Praze a Ostravě při příletu hokejových týmů i tzv. chráněných osob.

"Je to celý komplex činností. Není snad jediná služba, která by se toho opatření neúčastnila," navázal Vondrášek. "Zpravidla u těchto akcí provedeme pyrotechnickou prohlídku stadionů, a pak si pořadatel zodpovídá za režim vstupu osob. Ve vztahu k dopravě využíváme dost často leteckou službu. Obě dvě ochranné služby mají co dělat, protože přijíždějí státníci z různých zemí. Kriminální policie zase hostí spottery ze států, kde jsou fanoušci problémoví," vypočítal.

Policie s hokejovým svazem zpracovala analýzu možných rizik. Kvůli válce na Ukrajině a tomu, že některé státy se mistrovství nezúčastní, spolupracuje i se zpravodajskými službami. "Neustále se hodnotí rizika a většinou ty konkrétní operativní informace dostáváme až dny a týdny před akcí. Bude záležet na situaci u nás a ve světě v řádů měsíců a týdnů před mistrovstvím," odpověděl Vondrášek na dotaz ČTK, zda má jeho sbor signály o případné bezpečnostní hrozbě související s pořádáním šampionátu.

V roce 2015 hlídalo šampionát celkově 11.000 policistů, kteří nemuseli řešit žádné zásadní problémy. V Praze i Ostravě se tehdy policie zaměřila na razie proti překupníkům vstupenek, při nichž zkontrolovala přes 200 lidí. Ve 30 případech prověřovala přeprodávání lístků kvůli možným falzifikátům a nelegálnímu podnikání, žádné vstupenky ale nebyly falešné. V obou dějištích šampionátu klesla kriminalita zhruba o pětinu a policisté neregistrovali žádnou mimořádnou událost či hrozbu terorismu nebo extremismu.