Na Bulovce kvůli koronaviru zůstávají jen dvě cizinky

Praha - V Nemocnici Na Bulovce zůstávají kvůli nemoci COVID-19 jen dvě cizinky, jsou v dobrém stavu. Přes víkend poslali lékaři do domácí karantény Čechy, kteří na Bulovce byli kvůli nákaze hospitalizováni. Na dnešní tiskové konferenci to řekla primářka kliniky infekčních chorob Hana Roháčová. Česko má zatím 32 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Další nemocní jsou v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a domácích karanténách. Budovy Nemocnice Na Bulovce potřebují nejnutnější investici zhruba tři miliardy korun. Stát do nich neinvestuje, protože jsou v majetku Prahy. Novinářům to dnes řekl ředitel nemocnice Jan Kvaček.

"Ty dvě ženy by normálně byly také v domácí izolaci. Dokud nebudou vyléčené, nemůžeme je pustit třeba ani do hotelu," uvedla Roháčová. Všichni pacienti léčení na Bulovce měli podle ní lehký průběh bez příznaků nebo s velmi lehkými známkami nemoci připomínajícími zánět horních cest dýchacích.

Pacienti propuštění domů mají podle ní pokyny, že mají hlásit případné změny svého zdravotního stavu. Kontrolní testy se u nich budou opakovat zřejmě jednou týdně.

Z Bulovky začali ve čtvrtek vyjíždět ve speciální sanitce lékaři či sestry z infekční kliniky domácímu odebírání vzorků od lidí, u nichž o tom rozhodli hygienici. Do neděle bylo takových výjezdů 65. Už naplánovaných výjezdů jsou desítky. Během dneška bude podle Roháčové testovat dalších 20 případů z těchto výjezdů a dalších 20 od pacientů, kteří přišli na kliniku. Vzorky nemocnice testuje dvakrát denně.

Od soboty mají preventivní karanténu nařízenou všichni Češi, kteří se vrátili z Itálie. Podle Roháčové je možné, že mezi nimi další nakažení budou. Dosud jsou případy prokázané v Česku spojené se severem Itálie, zejména lyžařskými středisky Val Gardena, Passo Tonale nebo Auronzo di Cadore. Další mají souvislost s příjezdem ženy z amerického Bostonu. "Nevíme, jak ostatní státy. Hodně hlásí Francie, Německo, Rakousko," uvedla Roháčová.

Připomněla, že lidé, kteří se sice vrátili z rizikových oblastí, ale příznaky nemají, by se testovat neměli. "Vylučování viru u člověka s příznaky je daleko masivnější, než u toho, kdo je bezpříznakový," vysvětlila. Velké procento lidí příznaky nemá, nelze ovšem podle ní vyloučit, že virus šíří do svého okolí.

V Česku po víkendu zůstává 32 nakažených koronavirem, v karanténě bylo v pátek preventivně 1100 lidí. Od sobotního opatření vzhledem k návratu z Itálie porostou nejspíš o stovky až tisíce. Ministerstvo také zakázalo návštěvy v nemocnicích a domovech důchodců. Od začátku testování 24. ledna do pondělního rána bylo vyšetřeno 928 lidí.

První tři případy nákazy koronavirem v Česku testy odhalily v neděli 1. března. Během soboty přibylo sedm nových pacientů, v neděli šest. Celkem 27 případů má souvislost s Itálií, zbytek s Bostonem.

Budovy Bulovky by potřebovaly investici zhruba tři miliardy Kč

Budovy Nemocnice Na Bulovce potřebují nejnutnější investici zhruba tři miliardy korun. Stát do nich neinvestuje, protože jsou v majetku Prahy. Novinářům to dnes řekl ředitel nemocnice Jan Kvaček. Na Bulovce funguje několik specializovaných pracovišť, například národní centrum pro léčbu AIDS nebo specializované pracoviště pro léčbu vysoce nakažlivých infekčních chorob, které v současné době léčí pacienty s novým typem koronaviru. Podle Kvačka fungují v nedůstojných podmínkách. Vyjádření magistrátu ČTK zjišťuje.

"Nemocnice ani stát na ně nemají žádný vliv, mají jen nájemní smlouvu," dodal. Nájem je zhruba 28 milionů korun ročně, přibližně stejnou částku Praha investuje do nutných oprav a údržby. V devíti z těchto budov jsou lůžka akutní péče. "Je v nich poskytovaná péče na špičkové úrovni. Je ale otázka, jak dlouho ještě bude možné v této budově péči poskytovat," dodal Kvaček. Interní oddělení navíc supluje nedostatečnou kapacitu protialkoholní záchytné stanice.

Původně měla mít Praha plán, co chce dát dělat s Bulovkou, loni v létě. "Byli jsme ujištěni, že vzniká. Ale nikam jsme se nepohnuli. Investuje se jen do papíru, zaměřování nebo studií," uvedl. Ze stolu podle něj spadl projekt na rekonstrukci chirurgické kliniky za 500 milionů korun i nutná oprava čistírny odpadních vod. "Za její stav už nás kritizuje i hygiena, technologicky nevyhovuje," doplnil.

Situaci, kdy dvě třetiny budov patří Praze a zbytek státu, se nedaří řešit dlouhodobě. Objekty se staly předmětem vyjednávání mezi Prahou a vládou v souvislosti s nápadem premiéra Andreje Babiše (ANO) na stavbu úřednické čtvrti v Letňanech. Primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) loni v říjnu uvedl, že stát blokuje směny majetku s Prahou a magistrát do zdravotnictví investuje stamiliony ročně.