Na Brněnsku bouraly dva vozy, zraněno bylo pět lidí

Sokolnice (Brněnsko) - V Sokolnicích na Brněnsku se dnes odpoledne střetly dva osobní vozy, jeden z nich srazil tři chodce. V místě nehody bylo celkem pět zraněných lidí včetně dítěte. ČTK to řekli mluvčí záchranných složek. U nehody zasahoval i záchranářský vrtulník.

Nehoda se stala podle webu Dopravniinfo.cz asi ve 14:40. "Šlo o nehodu dvou osobních automobilů, když jedno z nich řídil devětařicetiletý cizinec, který podle svědků ve vyšší rychlosti nedal na křižovatce přednost jinému projíždějícímu osobnímu vozu. Ten byl po srážce vymrštěn na přilehlý chodník a trávník, kde v té době byla skupinka pěti chodců, z toho dvě děti," uvedl mluvčí policie Bohumil Malášek. Policie řidiči, který pravděpodobně nehodu zavinil, naměřila podle mluvčího 2,2 promile alkoholu. Příčiny nehody policie dál vyšetřuje.

Záchranná služba na místo vyslala i vrtulník. "Na místě jsme ošetřili pět zraněných, dva z jednoho z vozů a tři chodce," řekla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. Ošetření muž a žena z vozu byli podle záchranářů zraněni lehce, záchranáři je převezli do brněnské bohunické nemocnice.

Zraněny byly dále dvě ženy, jednu z nich záchranáři s podezřením na těžké zranění letecky transportovali do bohunické nemocnice, druhou se středně těžkým zraněním odvezli sanitkou do Úrazové nemocnice Brno. Dítě podle mluvčí utrpělo lehčí zranění, záchranáři je převezli do Dětské nemocnice.