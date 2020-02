Na brněnském výstavišti začínají stavební veletrhy

Brno - Ve třech pavilonech brněnského výstaviště dnes začínají tři stavební veletrhy. Stavební veletrh Brno, veletrh Dřevo a stavby a nábytkářský Mobitex potrvají až do soboty, poprvé je doprovodí Festival architektury. Jejich hlavním tématem bude letos ekologie.

Hlavní provozní změnou je přesun veletrhu z tradičního pavilonu P do pavilonu V. Důvodem je příprava veletrhu Motosalon, který na výstavišti stavební veletrhy vystřídá, i optimalizace výstavní plochy.

Na třech veletrzích se za čtyři dny představí 325 vystavovatelů oproti loňským 314 firmám. Veletrh nábytku Mobitex obsadí tradičně pavilon F, soutěže řemeslníků se letos přesunou do pavilonu A2, loni se odehrávaly v pavilonu Z.

Součástí veletrhů je sedm soutěží mladých řemeslníků, oborové organizace budou mít na festivalu svá poradenská centra, samostatná část je věnovaná další vlně elektronické evidence tržeb, která se dotkne i řemeslníků.

Veletrhy budou přístupné od středy do soboty od 9:00, ve všední dny do 18:00 v sobotu do 17:00.