Brno - V přístavišti na Brněnské přehradě se dnes uskuteční slavnostní zahájení 73. plavební sezony. Lidé uvidí spuštění lodi Stuttgart na vodu a výjimečně se budou moct podívat i do zázemí. Jde zároveň o první letošní akci dopravního podniku, na které se bude připomínat 150 let od vyjetí první tramvaje v Brně. V neděli začne také sezona jízd retro tramvaje na pravidelné lince 10.

Součástí akce na přehradě je tradiční nástup kapitánů a první vyjížďka pro veřejnost, poté už lodě jezdí podle pravidelného jízdního řádu. Loď se bude spouštět na hladinu v 10:30. "Při dni otevřených dveří lidé uvidí technické zázemí údržby plavidel, loď Brno, na níž bude možné si prohlédnout zblízka kormidelní ploutev nebo lodní vrtuli, dále baterie, které loď pohánějí, či zařízení, které slouží pro spouštění lodi do vody," uvedl vedoucí lodní dopravy Martin Ecler.

Na přehradu se lidé mohou dopravit i příležitostnou linkou P11, která pojede od hlavního nádraží přes náměstí Svobody a Českou ulici a dále na Rakoveckou. Pojedou na ní retro tramvaje.

Sezona potrvá do 30. října. Pro zpříjemnění pobytu v přístavišti dopravní podnik instaloval u kotvy čtyři nové lavičky, z nichž mohou lidé pozorovat ruch na přehradě.

V neděli začnou jezdit na lince 10 historické tramvaje, které dopravní podnik rekonstruoval do původní podoby. K dispozici jsou vozy T2, T3 a K2. Jezdit budou na lince 10 každý nepracovní den podle pravidelného jízdního řádu. Během roku se ale jejich nasazení může měnit s ohledem na výluky či jiná dopravní opatření. Jezdit by měly do konce října.