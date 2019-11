Na bazilice v Hejnicích je poškozená korouhev na kopulí věže

Hejnice (Liberecko) - V Hejnicích na Liberecku je poškozená korouhev s makovicí nad kupolí jedné věže barokní baziliky Navštívení Panny Marie. Poutní kostel je národní kulturní památkou. Nalomená korouhev leží podle faráře Pavla Andrše na hromosvodu, na místě jsou hasiči. Uzavřené je vnitřní nádvoří, řekla dnes ČTK krajská mluvčí hasičů Lucie Hložková.

Hasiči se k poškozené části nad kupolí nejsou schopni dostat za pomoci výškové techniky, na místě mají proto lezeckou skupinu z Liberce i lezce z Raspenavy. "Je to složité. Stále řešíme, jak se bezpečně ke kupoli dostat," uvedla po 12:30 Hložková. Odhaduje, že zásah potrvá minimálně několik dalších hodin. Korouhev vážící asi 30 až 60 kilogramů je ve výšce zhruba 30 metrů nad zemí.

Za problematické označil sejmutí korouhve i starosta Hejnic Jaroslav Demčák. "Je to nejhorší věž, která na to sundání je, kvůli tomu, že jako jediná nemá půdu, jediná nemá výlez. Je to ten nejvyšší vrchol pod oltářem, takže zevnitř se tam nedá dostat vůbec a zvenčí je to horolezení na úplně kolmou stěnu," uvedl starosta. Za nalomením korouhve je podle hasičů zřejmě její špatný stav. Podle starosty ale k jejímu poškození přispěl i noční silný vítr, v Hejnicích měl v nárazech přes 70 kilometrů v hodině.

Podle faráře Pavla Andrše opravu korouhve plánovali. "Koncem srpna se poprvé nahnula, asi o 15 stupňů," řekl dnes ČTK. Sehnat specializovanou firmu před zimou ale podle něj nebylo možné, a opravu tak chystali na jaro. "Dříve by nám tam lešení nikdo nepostavil," uvedl.

Bazilika Navštívení Panny Marie v Hejnicích stojí na místě starého poutního místa, jehož počátky sahají do 12. století, současnou podobu získala v 17. a 18. století. Správcem a vlastníkem objektu je litoměřické biskupství římskokatolické církve. Stavba barokního chrámu je z let 1722 až 1729, stojí na místě kaple ze 14. století. V letech 1692 až 1696 byl ke kostelu přistavěn čtyřkřídlý klášter, který byl posléze předán františkánům. Počátkem 20. století byla bazilika díky hraběti Clam-Gallasovi zrekonstruovaná a byly obnoveny tradiční poutě. V roce 1950 byli z kláštera vyhnáni mniši a areál dlouho chátral. V roce 1990 začala celková rekonstrukce kláštera, přišla na 100 milionů korun a významně se na ní podílela Evropská unie. V roce 2001 byl klášter znovu vysvěcen.