Na Barrandovském mostě skončí letošní fáze oprav 3. září ráno

Praha - Silničáři na pražském Barrandovském mostě dokončují letošní fázi oprav. Hotovy jsou mimo jiné spodní vrstvy, hydroizolace či zábradlí. Nyní pracují na povrchu vozovky. Most a rampa z ulice K Barrandovu se vrátí do běžného provozu v neděli 3. září v ranních hodinách. Ještě předtím provedou silničáři zátěžové zkoušky a po spuštění provozu budou ještě 14 dní dělat dokončovací práce. Novinářům to dnes řekli náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti), náměstek ředitele Technické správy komunikací (TSK) Josef Richter a vedoucí stavby z firmy Porr Martina Ředina.

Silničáři zahájili letošní opravy mostu 15. května. Zahrnují práce v levé polovině jižního mostu ve směru ze Smíchova do Braníku a na rampě z ulice K Barrandovu. Práce potrvají do konce prázdnin.

"Druhá etapa opravy mostu jde do finále, jedná se o vlastně nejobtížnější část rekonstrukce tohoto mostu. Podaří se tuto stavbu, rekonstrukci dokončit podle plánu, tedy do konce prázdnin, tedy do 3. září," řekl Hřib. Poděkoval zároveň řidičům, kteří podle jeho slov jezdili ohleduplně a nevznikaly žádné vážné nehody, které by dopravu zkomplikovaly.

Podle Richtera a Řediny při letošních opravách nebyly žádné vážné komplikace, které by práce zpozdily a prodloužily. "Uplatnili jsme a zúročili všechny zkušenosti z první etapy. Věděli jsme, co nás čeká, znali jsme perfektně konstrukci, věděli jsme, kde co bude chybět, kde co bude přebývat nebo upadne," řekl Ředina.

Potíž se objevila na rampě z Barrandova při odbourání kotevních čel. "Zjistili jsme, že tam je mnohem více kotev, než bylo známo z dokumentace, a byl tam tedy zvýšený rozsah prací, kdy místo původních osmi kotev jich tam bylo kolem 30. Všechny tyto předpínací kabely se musely doinjekovat a kotevní čela zasanovat, zabetonovat," řekl Ředina.

V uplynulých týdnech silničáři na mostě a rampě již položili vyrovnávací vrstvu ze speciálního betonu a hydroizolaci, udělali betonové římsy, namontovali sloupky pro svodidla, namontovali zábradlí a nerezový odvodňovací systém. "V současné době pokládáme asfaltové vrstvy a zrovna dnes probíhá pokládka poslední asfaltové vrstvy, tzv. obrusu," řekl Ředina.

V příštím týdnu se v noci z 30. na 31. srpna a z 31. srpna na 1. září uskuteční zatěžovací zkoušky a bude zcela uzavřena část ve směru ze Smíchova do Braníku a společně s tím nájezd z Barrandova a ze Strakonické a sjezd do Modřan. Ve směru do Braníka tak budou moci auta jezdit jen jedním pruhem vedeným v protisměru, kterým jezdí již nyní. Při zkoušce na most najede šest nákladních aut, kdy každé bude vážit 48 tun, a silničáři tím ověří předpokládané vlastnosti mostu.

Po skončení všech prací a zprovoznění mostu 3. září budou dělníci v následujících 14 dnech dělat drobné práce na předpolích Barrandovského mostu. "Tak, jak byly potřebné přípravné práce, tak budou potřeba také dokončovací," řekl Richter. Omezen bude provoz v jednom jízdním pruhu ve směru do Braníku.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a nyní se opravuje poprvé. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložená do několika let a vždy potrvá jen část roku. Práce vyjdou za celé období na 594,5 milionu korun.