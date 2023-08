Na atletickém MS bude startovat 23 Čechů v čele s oštěpařem Vadlejchem

Praha - Na mistrovství světa v Budapešti bude startovat 23 českých atletů. Hlavním medailovým kandidátem výpravy bude lídr letošních oštěpařských tabulek Jakub Vadlejch, "ostré" účastnické limity splnili také koulař Tomáš Staněk, tyčkařka Amálie Švábíková a běžkyně Kristiina Mäki na patnáctistovce a Nikoleta Jíchová na 400 metrů překážek. Ostatní reprezentanti budou na šampionátu startovat na základě postavení ve světovém žebříčku či na takzvané divoké karty. V nominaci, kterou dnes zveřejnil Český atletický svaz, je deset mužů a třináct žen. Šampionát se uskuteční od 19. do 27. srpna.

Zatímco stříbrný medailista z olympijských her, mistrovství světa i Evropy Vadlejch bude v soutěži z Čechů tentokrát osamocen, kvótu tří závodnic na disciplínu naplnily oštěpařky, poté co Nikolu Ogrodníkovou a Irenu Gillarovou doplnila na divokou kartu Nikola Tabačková. Na stejném principu trenérská rada zařadila do nominace chodkyni Elišku Martínkovou a maratonkyni Moiru Stewartovou.

Největší část týmu tvoří s ohledem na účast mužské a smíšené štafety čtvrtkaři. V individuálních závodech na 400 metrů se představí Lada Vondrová, Tereza Petržilková a Matěj Krsek a na překážkářské čtvrtce vedle Jíchové také Vít Müller.

Nominace:

Muži: Ondřej Macík (200 m), Matěj Krsek (400 m, 4x400 m, 4x400 m mix), Vít Müller (400 m př., 4x400 m), Radek Juška (dálka), Tomáš Staněk (koule), Patrik Hájek (kladivo), Jakub Vadlejch (oštěp), Pavel Maslák, Patrik Šorm (oba 4x400 m, 4x400 m mix), Jan Tesař (4x400 m).

Ženy: Tereza Petržilková (400 m a 4x400 m mix), Lada Vondrová (400 m a 4x400 m mix), Kristiina Mäki (1500 m), Moira Stewartová (maraton), Nikoleta Jíchová (400 m př.), Michaela Hrubá (výška), Amálie Švábíková (tyč), Irena Gillarová, Nikola Ogrodníková, Nikol Tabačková (všechny oštěp), Eliška Martínková (20 km chůze), Terza Ďurdiaková (35 km chůze), Gloria Lurdes Manuel (4x400 m mix).