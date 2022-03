Na aplikaci ministerstva pro hlášení cen pohonných hmot zaútočili hackeři

Praha - Na aplikaci ministerstva financí (MF), kam mají čerpací stanice denně hlásit průměrné prodejní ceny pohonných hmot, zaútočili hackeři. Byla dnes asi hodinu nedostupná. Ministerstvo tak o den posune termín, dokdy musí čerpací stanice zaslat kompletní data od 15. února do 15. března včetně. Prodejci na to nyní mají čas do čtvrtečních 12:00, řekl ČTK mluvčí ministerstva Tomáš Weiss.

"Aplikace ministerstva financí na reporting průměrných prodejních cen nafty a benzinu veřejných čerpacích stanic byla dnes ráno pod hackerskými útoky a z toho důvodu zhruba hodinu nedostupná. Aktivita na stránce mnohonásobně přesáhla počet reportujících subjektů," řekl Weiss.

Původ hackerského útoku ministerstvo zjišťuje, primární bylo obnovit funkčnost systému, což se podařilo. "Naši IT specialisté útok odrazili a zabezpečili aplikaci, která znovu bez problémů funguje. Z tohoto důvodu prodloužíme termín první reportovací povinnosti o jeden den," uvedl Weiss.

Kompletní data od 15. února do 15. března včetně tak bude ministerstvo od veřejných čerpacích stanic požadovat do čtvrtečních 12:00. "Do aplikace již první stovky subjektů odreportovaly prodejní ceny nafty a benzinu s cílem prokázat přiměřenost svých čistých marží," uvedl Weiss. Ministerstvo uvedlo, že povinnost hlásit ceny se týká více než 2800 veřejných čerpacích stanic.

Zjišťování výše marží čerpacích stanic je jedním z nástrojů vlády kvůli rekordním cenám pohonných hmot. Vláda v reakci na růst cen před týdnem rozhodla také o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun.

Ceny benzinu a nafty klesají. Litr benzinu Natural 95 zlevnil v úterý v mezidenním srovnání o 82 haléřů na 45,72 koruny, nafta zlevnila o 85 haléřů na 48,37 Kč. Vyplývá to z aktuálních údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda dnes uvedl, že tempo zlevňování z nedávných historických maxim je nadále rekordní a nekončí.