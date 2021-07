Na Aljašce se podařilo zachránit muže, jehož týden napadal medvěd grizzly

Washington - Americké pobřežní stráži se shodou náhod podařilo objevit muže izolovaného v aljašské divočině, na něhož několik nocí po sobě útočil stejný medvěd grizzly. Muž však neměl možnost si jakkoliv přivolat pomoc a jen se štěstím se mu podařilo na sebe upozornit kolem prolétající helikoptéru, která jej následně převezla se zraněními do nemocnice.

Asi 60letý muž bydlel od 12. července sám ve skromné boudě určené pro horníky několik desítek kilometrů od města Nome na západě Aljašky. Jednoho dne na něj venku zaútočil medvěd grizzly a odtáhl ho k místní řece. Muži se podařilo uniknout a schovat se do boudy.

Příštích několik nocí však musel poustevník čelit útokům stejného medvěda, který podle záchranářů zřejmě vyrval dveře od jeho skromného příbytku. Muž měl jen omezený počet nábojů a záchranářům sdělil, že několik dní nespal, protože se stále obával příchodu divokého zvířete.

Helikoptéra pobřežní stráže směřovala do města Nome, z něhož měla následující den odvézt skupinu vědců na průzkumnou misi. Piloti se však podle svých slov v jednu chvíli chtěli vyhnout skupině mraků, a tak odbočili asi kilometr z plánovaného kurzu.

Díky tomu se dostali do dostatečné blízkosti k boudě, na jejíž střechu napsal zoufalý muž nápisy SOS a "pomozte mi" a při zvuku blížícího se stroje vylezl ze svého příbytku a signalizoval, že je v nesnázích. Posádka ho vzala do nemocnice v Nome, kde mu lékaři ošetřili zranění na těle a noze, která jej však neohrožovala na životě.

"Tak skončila týdenní muka, která by mohla vydat na pokračování filmu REVENANT Zmrtvýchvstání," napsal list The New York Times s odkazem na snímek z roku 2015, v němž je hlavní hrdina napaden medvědem a následně se těžce raněn probíjí severoamerickou divočinou.

"Kdybychom byli ve vedlejším údolí, zcela bychom jej minuli," komentoval incident jeden ze členů posádky helikoptéry pobřežní stráže Jared Carbajal.