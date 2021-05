Na 50 stanicích padla meta pro letní den, v Plzni bylo 28 st. Celsia

Praha - Na více než 50 stanicích v Česku dnes vystoupala teplota alespoň na 25 stupňů Celsia, což je hranice letní den. Teplé počasí bylo zejména v západní části země, jižních Čechách a okolí Prahy. Nejvíce naměřili v Plzni - Bolevci, a to 28 stupňů. Teplotní rekordy padaly jen výjimečně. ČTK to sdělil Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu. V pondělí bude ještě tepleji, Česko by mělo zažít první letošní tropický den.

Zatímco ještě v sobotu byly na několika místech rekordně nízké teploty, které nad ránem klesaly hluboko pod nulu, dnes se na většině území přes den oteplilo na 19 až 23 stupňů Celsia, v západní polovině Čech ještě výrazněji. Více než 27 stupňů bylo například v Husinci, Dobřichovicích, Dobřanech nebo na stanici Praha - Komořany.

Pro Česko to ale první letošní letní den nebyl. Ten nastal již 31. března, kdy bylo alespoň 25 stupňů na stanicích Praha - Karlov, Neumětely a Dobřichovice.

Teplotní rekordy pro 9. květen dnes padly například na jihu Čech. V Husinci na Prachaticku odpoledne naměřili 26,4 stupně Celsia, o čtyři desetiny víc než v roce 1958. Ve Vimperku teplota vystoupila na 25,9 stupně Celsia, teplotní rekord pro dnešek starý 23 let tam byl překonaný o sedm desetin stupně. Na šumavském Churáňově bylo 21,9 stupně Celsia, dosavadní maximum bylo 21,5 stupně Celsia z roku 2002.

V pondělí teploty na některých místech Česka vystoupají nad 30 stupňů Celsia, což je hranice tropického dne. Tepleji má být v Čechách, na Moravě mají být maxima okolo 28 stupňů. Tropické teploty mohou být i v úterý. Ve středu se ale ochladí, někde budou nejvyšší teploty pouze okolo 13 stupňů.