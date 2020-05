Na 49 místech odběry vody omezeny, v řekách vody míň než třetina

Praha - V České republice je nyní 25 platných omezení odběrů vody na 49 místech. Loni touto dobou nebylo žádné, předloni byly dvě. Vody v tocích je mezi šesti a 30 procenty dlouhodobých dubnových průměrů, přehrady jsou ale naplněné, samotné pitné vody by tak mělo být dost. Dnes to na tiskové konferenci řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Od začátku roku přehrady zadržely 485 milionů kubických metrů vody, což je česká spotřeba na 18 měsíců. MZe chce 31 nových míst, kde by se daly budovat nádrže. Na boj se suchem loni vydalo 13,7 mld. Kč.

Podle Tomana budou nejspíš další omezení odběrů přibývat. "Aktuální situace není moc příznivá, a to zejména kvůli velmi suché zimě. Hrozí, že již brzy mohou vysychat menší toky," řekl ministr.

Ministerstvo také předložilo návrh na zvýšení hladiny Novomlýnských nádrží o 35 centimetrů. Mělo by se tak získat devět milionů metrů krychlových vody bez nutnosti stavby dalšího vodního díla. To se ale letos před létem podle Tomana stejně nestane, ministerstvo životního prostředí podle něj požaduje velkou dokumentaci dopadů vlivu zvednutí vody na životní prostředí.

Zemědělské sucho bylo v dubnu prakticky v celém Česku, silné nebo mimořádné sucho bylo také v 80 procentech zdrojů podzemní vod, uvedl již dříve ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Do letošního roku vstupuje země v horší kondici než do několika posledních let, které byly následně označeny za velmi suché. Kvůli kumulaci srážkového deficitu a zvyšující se teplotě jde o situaci, kterou předchozí generace nezažily. Podle nedávné analýzy vědců projektu Intersucho je současná epizoda sucha od roku 2015 nejhorší za posledních 500 let.

Na 12. května Brabec svolal Národní koalici pro boj se suchem. Se zástupci krajů a obcí chce řešit krizové scénáře a připravenost na zásobování pitnou vodou.

MZe chce 31 nových míst, kde by se daly budovat nádrže

Ministerstvo zemědělství navrhuje, aby se do lokalit, které by se chránily pro budoucí vodní nádrže, zařadilo 31 nových míst. S těmi již souhlasili starostové tamních obcí, uvedl dnes na tiskové konferenci ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Resort životního prostředí ale podle něj dal souhlas pouze třem. O dalších chce Toman jednat, seznam nových lokalit pro budoucí stavbu přehrad chce zveřejnit v následujících dnech. V současnosti je v tzv. generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod 65 míst.

Resort životního prostředí, který vede Richard Brabec (ANO), podle Tomana 13 lokalit zásadně odmítá, o 15 místech se jedná. "Nejde o místa, kde bychom zítra začali stavět přehrady, ale musíme je chránit pro omezení vodních zdrojů pro budoucnost," dodal ministr.

Podle generálního ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly stát ztratil deset let diskusemi, jestli se nádrže mají nebo nemají stavět. Podle něj se měl čas využít na to, aby se lokality už dostávaly do územních plánů měst a obcí, aby se s ochranou započalo.

Stát loni na jaře oznámil, že se o 49 lokalit rozšíří seznam míst, která by měla být hájená pro možnou stavbu přehrad. Na podzim snížil jejich počet o dvě, vypadly Vilémov na Jizeře a Stodůlky na Křemelné. V hájených územích se nesmí mimo jiné stavět dopravní koridory nebo zařízení pro průmysl a energetiku, která by mohla narušit geologické poměry daného místa.

Stát nyní řeší stavbu šesti přehrad - Senomat, Šanova a Kryr ve středních Čechách a na Ústecku, dále pak Nových Heřminov na Bruntálsku, Skaličky na Bečvě a Vlachovic ve Zlínském kraji.

Toman: Na boj se suchem ministerstvo loni dalo 14 miliard Kč

Ministerstvo zemědělství na boj se suchem loni vydalo 13,7 miliardy korun. Dnes to jako sumu sečtenou ze všech dílčích programů uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Úřad podpořil například obnovu 387 rybníků za 1,25 miliardy korun, vznikl tak zásobní prostor na 2,5 milionu metrů krychlových vody.

Od začátku loňského roku do letošního března šlo o 135 hektarů vodohospodářských opatření, 46 malých vodních nádrží, 58 hektarů protierozní opatření, 137 hektarů ekologických opatření a 412 polních cest, uvádí úřad. Jenom na pozemkové úpravy stát podle Tomana za poslední dva roky vynaložil 3,9 miliardy korun. Na letošní rok má připraveno 1,3 miliardy Kč.

Další peníze stát dává na podporu závlah, zatím šlo o 200 milionů korun. Do roku 2022 má na program závlah jít 1,1 miliardy Kč. Zatím podpořené projekty umožnily zavlažování na 17.000 hektarech. V tomto týdnu chce Toman vypracovat analýzu používání meliorizačních systémů na zadržování vody v půdě.

Stát také připravuje stavbu šesti přehrad, zhruba půl miliardy korun je vyčleněno na propojování vodárenských soustav, kde sedm pilotních projektů má pomoci se zásobováním vodou pro milion lidí.

"Uvědomujeme si důležitost vody, proto jsme před rokem spustili největší vodohospodářský program v historii státního podniku s názvem Vracíme vodu lesu. V jeho rámci investujeme více než miliardu korun do stavby malých vodních nádrží, mokřadů nebo revitalizace vodních toků," dodal generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. Dosud státní podnik zahájil stavbu 350 vodohospodářských staveb.

Podle ekologů z Hnutí Duha krajina potřebuje, aby "zapršelo" mnohem více než z vládou navrhovaných programů. "Krajina se suchem prohrává, protože je více než polovina rozlohy zemědělské půdy ohrožená utužením a erozí. Půda je natolik vyprahlá, že i zemědělci, kteří se o vodu nadstandardně starají, již sami nemohou sucho porazit," uvedl Jan Skalík z hnutí s tím, že na krajinu dopadly emise skleníkových plynů i desítky let "megalomanského hospodářství". Skalík vede v Hnutí Duha program Krajina.

"Nemá-li české zemědělství uschnout, je potřeba zadržovat vodu přímo v půdě na polích, protože voda v přehradách a dílčí řešení nepomohou. Potřebujeme plány pro rozčlenění krajiny krajinnými prvky a zvýšení obsahu organické hmoty v půdě a také, aby dotace ze Společné zemědělské politiky podpořily právě tyto změny," dodal ekolog.