MZV velvyslanci vyjádřilo nesouhlas s výroky k Vystrčilově cestě

Praha/Tchaj-pej - Náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa si dnes na pokyn ministra Tomáše Petříčka (ČSSD) předvolal čínského velvyslance Čang Ťien-mina a vyjádřil zásadní nesouhlas s vyjádřením šéfa čínské diplomacie k cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Ministerstvo to uvedlo na svém webu. Tlapa prohlášení Wanga I, že Vystrčil zaplatí vysokou cenu za to, že oficiální cestou na Tchaj-wan porušil princip jedné Číny, označil za nevhodné a neodpovídající standardům diplomatické komunikace mezi dvěma suverénními zeměmi.

"Přimějeme ho zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus," řekl čínský ministr zahraničí Wang I, který je na návštěvě Německa. Dodal, že zpochybňování zásady jedné Číny znamená "znepřátelit si 1,4 miliardy Číňanů" a že čínská vláda a lid nebudou tolerovat takovou "otevřenou provokaci" předsedy českého Senátu a protičínských sil, které stojí za ním. Vystrčil považuje vyjádření za zásah do vnitřních záležitostí ČR.

"Nechtěl jsem čekat až se vrátím ze Slovinska, proto si čínského velvyslance předvolal náměstek Tlapa. Vyjádření pana ministra Wanga jsou za hranou, taková silná slova do vztahů dvou suverénních zemí nepatří. Požadoval jsem jejich vysvětlení a vyzval čínskou stranu k věcné, praktické spolupráci bez emocí, které do diplomacie nepatří," uvedl na twitteru ministr Petříček, který je společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) v Bledu na strategickém fóru.

"Česko-čínské vztahy by se podle ministerstva zahraničních věcí měly do budoucna soustředit na pozitivní a praktickou agendu," dodalo ministerstvo na webu.

Prohlášení čínského ministra zahraničí dnes odsoudili zástupci českých opozičních stran jako nepřijatelné. Podle místopředsedy a šéfa poslanců KDU-ČSL Jana Bartoška je nutné čínského velvyslance v ČR i odvolat.

Vystrčil společně s asi 90člennou delegací, kterou tvoří politici, podnikatelé, zástupci vědeckých i kulturních institucí či novináři, zůstane na Tchaj-wanu do pátku. Na nedělní večeři s tchajwanským ministrem zahraničí Vystrčil cestu označil za historickou návštěvu. Předseda Senátu má během návštěvy v plánu schůzky s předními tchajwanskými politiky. Proti návštěvě Čína několikrát ostře protestovala. Postavili se proti ní dříve také například český prezident Miloš Zeman nebo Babiš.

Vystrčil: Prohlášení Číny zasahuje do vnitřních záležitostí ČR

Předsedu českého Senátu Miloše Vystrčila mrzí prohlášení čínského ministra zahraničí, zasahuje podle něj do vnitřních záležitostí České republiky. Přesto věří, že Česko bude mít dobré vztahy se všemi zeměmi. Vystrčil to dnes řekl v Tchaj-peji českým novinářům v reakci na slova šéfa čínské diplomacie. Opozice považuje prohlášení za absolutně nepřijatelné. Vystrčil dodal, že cesta nemá za cíl se proti někomu vymezovat.

Podle Vystrčila je Wangovo prohlášení podobné tomu, co bylo obsaženo v čínském dopise, který obdržel bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera. Připomněl tak kauzu dokumentu, který byl objeven v pozůstalosti Kubery. Čínská ambasáda se v něm ostře vymezovala proti jeho plánované cestě na Tchaj-wan.

"Mě samozřejmě to prohlášení mrzí, protože zasahuje do vnitřních záležitostí České republiky. Jsme svobodná země, která má zájem mít dobré vztahy se všemi, a já věřím, že tomu tak bude i přes to prohlášení," řekl Vystrčil českým novinářům. "Znovu musím zopakovat, že tato cesta nemá v žádném případě cíl se vůči někomu vymezovat. Tato cesta má za účel spolupracovat a vytvářet co nejlepší podmínky pro hospodářský rozvoj České republiky a samozřejmě pro spolupráci mezi demokratickými zeměmi," dodal.

Vystrčil na Tchaj-wan přiletěl v neděli, cestu ukončí v pátek. Proti návštěvě Čína několikrát ostře protestovala. Postavili se proti ní také například český prezident Miloš Zeman nebo premiér Andrej Babiš.

Dnes se předseda horní komory Parlamentu zúčastnil setkání českých a tchajwanských firem na podnikatelském fóru. Na Tchaj-wan s ním přicestovali zástupci asi čtyřicítky českých podniků, většinou z oblasti nových technologií.

Vystrčil, kterého doprovází sedm senátorů či pražský primátor Zdeněk Hřib, řekl, že čeští politici na Tchaj-wan přijeli, aby vytvořili vhodné prostředí pro spolupráci českých a tchajwanských podnikatelů i obou zemí. Cílem cesty samotných podnikatelů podle něj je, aby navázali potřebné kontakty a uzavřeli výhodné kontrakty. "Prosím, udělejme všechno proto, aby tomu tak bylo. Sledují nás nejen lidé v Česku, nejen lidé na Tchaj-wanu, ale sleduje nás celý svět," vyzval šéf Senátu. Úspěšnost mise podle něj ovlivní budoucnost. Českým podnikatelům poděkoval za odvahu na Tchaj-wan přijet.

Na konferenci vystoupila i tchajwanská ministryně hospodářství Wang Mej-chua. Poznamenala, že česko-tchajwanské podnikatelské fórum je jedinou velkou akcí, kterou Tchaj-wan od vypuknutí epidemie koronaviru uspořádal. Připomněla, že Tchaj-wan téměř 140 dní po sobě nezaznamenal žádné místní případy nákazy koronaviru. Omluvila tak přísná hygienická opatření, která cestu české delegace doprovází. Její členové musí mít neustále nasazeny roušky a podstoupit museli dva testy na koronavirus v ČR a jeden po příletu do Tchaj-peje. Další test je čeká v úterý.

Wangová poznamenala, že ačkoli jsou Česko a Tchaj-wan geograficky vzdálené země, vztah mezi nimi byl vždy velmi těsný. Připomněla investice tchajwanských firem v ČR i společné podniky, které české a tchajwanské společnosti založily na Tchaj-wanu, aby společně pronikly na asijsko-pacifický trh.