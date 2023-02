MZV varuje před zvýšenou možností teroristických útoků při cestách do Švédska

Praha - Ministerstvo zahraničí varuje české občany před zvýšenou možností teroristických útoků při cestách do Švédska, a to v souvislosti s nedávnými případy pálení koránu ve státech Evropské unie a souvisejícími demonstracemi. Doporučuje obezřetnost při návštěvě míst s vysokou koncentrací osob. Úřad to uvedl na svém webu.

Švédská tajná policie ve středu sdělila, že v zemi v posledních týdnech vzrostla hrozba útoků. Učinila tak v reakci na incident, při němž krajně pravicový aktivista spálil korán před tureckým velvyslanectvím ve Stockholmu. Další podobný protest poté úřady nepovolily, informovala agentura AP.

Švédská bezpečnostní služba Säpo konstatovala, že mezinárodní reakce na události před velvyslanectvím z minulého měsíce byla rozsáhlá a že v důsledku se bezpečnostní situace ve Švédsku zhoršila.

Ministerstvo zahraničí doporučilo obezřetnost při návštěvě veřejných míst s mnoha lidmi. "Terčem útoku by se mohly stát například církevní objekty (kostely, modlitebny) nebo nákupní centra. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti a při náznaku podezřelé činnosti kontaktovat příslušné místní orgány (policie)," uvedl resort.

Zároveň vyzval cestovatele k registraci v systému Drozd a ke sledování aktuálních informací a doporučení.