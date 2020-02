MZV varuje před cestou do Itálie, lidé kvůli viru zájezdy neruší

Praha - Ministerstvo zahraničí (MZV) doporučuje Čechům, aby se vyhnuli regionům v severní Itálii, kde se objevila ohniska nákazy koronavirem. Letecké linky do Itálie, které patří k nejvytíženějším, ale fungují bez omezení. Podle cestovních kanceláří lidé své lyžařské nebo poznávací zájezdy neruší, zjistila ČTK. MŠMT doporučilo školám, aby s žáky necestovaly na sever Itálie. V Itálii nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, podlehlo sedm lidí, nakažených je více než 220.

Italská vláda rozhodla o izolaci deseti zasažených obcí v Lombardii a jedné v Benátsku. Místa nelze navštěvovat ani je opustit, v případě porušení pravidel hrozí trestní stíhání a vysoké pokuty. "MZV proto občanům ČR doporučuje, aby se zasaženým oblastem do doby vyřešení sanitární situace vyhnuli," uvedlo ministerstvo. Upozornilo na to, že se návštěvníci oblasti mohou v případě nepříznivého vývoje dostat do dvoutýdenní karantény.

Lety do Itálie sice fungují standardně, ale Letiště Praha má pro brány, které jsou využívány pro přílety z Itálie, nastaveny přísnější hygienické postupy. Prostory se například častěji dezinfikují. Letiště je v úzkém kontaktu se zdravotnickými a hygienickými úřady a postupuje podle jejich pokynů. Podobná opatření se týkají i linek mezi Prahou a Jižní Korejí, kde také zaznamenali vysoký nárůst počtu nakažených koronavirem.

České cestovní kanceláře zájezdy mimo zasažené oblasti v Itálii neruší, zimní střediska podle nich fungují bez omezení. Jejich čeští klienti odjezdy například na lyže většinou nemění. Častěji než v předchozích letech ale vyčkávají s rezervací dovolené na léto. Itálie u českých turistů patří k dlouhodobě nejoblíbenějším destinacím. Předloni byla po Chorvatsku a Slovensku třetí nejnavštěvovanější zahraniční zemí.

Ministerstvo školství doporučilo školám, aby se řídily pokyny ministerstva zahraničí a s žáky necestovaly na sever Itálie. Podle ministerstva školství tam často směřují školní zájezdy či lyžařské výcviky. Úřad o tom informoval na svém webu. Lyžařských kurzů se podle údajů MŠMT loni zúčastnilo zhruba 88.800 žáků základních škol a 53.000 středoškoláků. Kolik z nich bylo na horách v Česku a kolik v zahraničí, statistiky úřadu neuvádí.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) považuje situaci v Itálii za znepokojující. Ve čtvrtek kvůli tomu v Praze zasedne Ústřední epidemiologická komise. Vojtěch upozornil na to, že české zákony umožňují uzavřít po případném výskytu koronaviru města či obce podobně jako v Itálii. Spolupracovala by na tom policie nebo armáda. V Česku je zhruba 1000 infekčních lůžek, které by bylo možné využít pro léčení nakažených. Podle ministra by bylo možné vytvořit v případě potřeby stovky až nízké tisíce dalších.

Rozšíření koronaviru v Itálii také obnovilo zájem Čechů o roušky a antibakteriální gely na ruce. Zvýšený zájem o ochranné pomůcky a léky zaznamenaly české lékárny poprvé na konci ledna, kdy se choroba ve větším rozšířila v Číně. Ústní roušky byly na řadě míst vyprodané. Poté poptávka klesla, dnes po zprávách z Itálie ale znovu rostla.

Obavy z šíření koronaviru byly podle analytiků důvodem oslabení pražské burzy. Dnes zažila nejvýraznější denní propad od od referenda k brexitu v červnu 2016. Index PX oslabil o 2,81 procenta na 1058,69 bodu. Výrazně oslabovaly i další světové akciové trhy.

Celkový počet obětí nového koronaviru po celém světě přesáhl 2600, drtivá většina jich je v Číně. Skokový nárůst počtu obětí a nakažených dnes ohlásily úřady vedle Itálie a Jižní Koreje také v Íránu.